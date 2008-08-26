«Night Project - 2008» в Тюмени: фигурное катание под проливным дождем

В первых гонках участники состязались в мастерстве рулежки и сражались за победу в параллельной гонке, а 24 августа настал черед выяснить, кто лучший в фигурном вождении автомобиля. На автодроме РОСТО, что в поселке Метелево, силами клуба «X-Race» была подготовлена трасса для участников Конкурса. В отличие от предыдущих этапов, где давался раздельный старт или участники вместе начинали заезд на разных дорожках, фигурное вождение подразумевало одновременный старт двух автомобилей, находящихся в разных концах трассы, что обещало плотную борьбу на протяжении всей дистанции для гонщиков и интересное зрелище для болельщиков. Увы, капризы природы не дали разгуляться ни пилотам, ни зрителям…