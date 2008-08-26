«Night Project - 2008» в Тюмени: фигурное катание под проливным дождем

Автоспортивная жизнь Тюмени бьёт ключом. Не успели перевести дух после дрифта, как настал черед выводить своих стальных коней на старт третьего этапа Конкурса водительского мастерства «Night Project - 2008».
В первых гонках участники состязались в мастерстве рулежки и сражались за победу в параллельной гонке, а 24 августа настал черед выяснить, кто лучший в фигурном вождении автомобиля. На автодроме РОСТО, что в поселке Метелево, силами клуба «X-Race» была подготовлена трасса для участников Конкурса. В отличие от предыдущих этапов, где давался раздельный старт или участники вместе начинали заезд на разных дорожках, фигурное вождение подразумевало одновременный старт двух автомобилей, находящихся в разных концах трассы, что обещало плотную борьбу на протяжении всей дистанции для гонщиков и интересное зрелище для болельщиков. Увы, капризы природы не дали разгуляться ни пилотам, ни зрителям…
Проливной дождь не иначе как испугал некоторых участников и на гонку прибыли далеко не все, кого ждали. Например, в классе «Heavy» не было ни одного участника, но зато «младшие» категории – «Light» и «Medium» - порадовали обилием пилотов: 18 и 9 гонщиков соответственно. Но и эти отважные автолюбители порадовали немногочисленных зрителей не то фигурным катанием, не то синхронным плаванием на залитой площадке.
По итогам заездов призовые места в зачетной группе «Light» заняли победитель Юрий Музыка, серебряный призер Михаил Халиков и Евгений Ташланов, занявший третье место. В классе «Medium» первенствовал Степан Заболотников, на втором месте закончил этап Евгений Берсенев, а третьим стал Денис Пономарев.
До завершения Конкурса, по словам организаторов, осталось еще несколько этапов, и участники вполне могут поправить свое положение в итоговой турнирной таблице, да и у дебютантов есть возможность проявить себя, а это значит, что имя победителя станет известно лишь после финиша заключительной гонки.