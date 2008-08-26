Любители cити-квестов в Тюмени нашли пять элементов

Ночная автоигра «Город Х» по мотивам известного фильма Люка Бессонна «Пятый элемент» прошла в Тюмени 23 августа. Помимо решения традиционных заданий участником пришлось искать пять магических элемента и красавицу Лилу.
Ситиквест - это интеллектуальная динамичная игра, этакий гибрид Зарницы, Брэйн-ринга и «Что? Где? Когда?». Команды, снаряженные фонарями, ноутбуками, мобильной и GPRS-Internet-связью, по ночам в выходные соревнуются – кто же быстрее разгадает место в городе, зашифрованное в загадках, и доберется туда на машине, найдет в этой локации заветные коды – нанесенные краской надписи на разных объектах (например: пол, стена, потолок, асфальт и т.д.).
Игра «Город Х» в прошедшие выходные почти полностью проходила за городом – на Салаирском и Червишевском трактах. Удаленность от города и большие переезды добавили игре сложности, а игрокам – азарта. Заброшенные санатории и детские лагеря, водонапорные башни и школы впечатляли даже самые опытные команды.
Организаторы добавили изюминку путешествиям игроков. Командам предстояло выполнить четыре дополнительных задания и найти (уже в черте города) четыре магических элемента. Фотографии этих элементов и коды предназначались для решения последнего, финишного задания. Местом финишного задания оказался всем известный центр «Пятый элемент». Спортивно-развлекательный центр очень удачно вписался в эту игру.
Также командам предстояло выполнить фотобонус – фотографию, выполненную по заданию организаторов. Сфотографировать Лилу, милую рыжую девушку из кинофильма «Пятый элемент» – такую задачу поставили участникам игры. При этом оценивался цвет волос, костюм и постановка кадра. Фотобонус выполнили лишь несколько команд, но при этом поразили организаторов великолепием тюменских Лилу.
Огромные по своей площади, темные развалины с многочисленными «комнатами», поворотами и лестницами сбивали с толку игроков; ржавые лестницы и высокие башни напоминали о боязни высоты. Наконец, темный лес, незнакомые улицы в поселках и размытые от дождей дороги – все это добавило колорита без того захватывающей игре.
Победителем седьмой игры «Город Х» стала команда Red Gremlins – уже ветераны тюменских cити-квестов. Всего стартовало 14 команд, 28 экипажей.
Объединенный портал cити-квестов в Тюмени: www.cityquest72.ru