Любители cити-квестов в Тюмени нашли пять элементов

Ситиквест - это интеллектуальная динамичная игра, этакий гибрид Зарницы, Брэйн-ринга и «Что? Где? Когда?». Команды, снаряженные фонарями, ноутбуками, мобильной и GPRS-Internet-связью, по ночам в выходные соревнуются – кто же быстрее разгадает место в городе, зашифрованное в загадках, и доберется туда на машине, найдет в этой локации заветные коды – нанесенные краской надписи на разных объектах (например: пол, стена, потолок, асфальт и т.д.).