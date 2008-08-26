Лингвистическая экзотика в Тюмени

Алексей Гротов самостоятельно изучает японский язык. В его багаже уже хорошие знания по английскому и французскому языкам, но вот совсем недавно он решил попробовать что-то необычное. Вот и взялся за японский, хотя раньше склонялся к китайскому. «Изучение европейских языков и японского кардинально отличаются, – делится Алексей, - Если английский и французский – это языки Европы, «белых» людей с установленным менталитетом, то Япония и их язык это совсем другой мир. Нет знакомых правил и проще было бы его изучать, не опираясь на полученные знания. В первое время пугает количество иероглифов в языке, но это только выглядит жутко, а когда начинаешь серьёзно изучать язык, то он становится очень открытым и понятным». Помогают Алексею в этом нелегком деле в основном интернет и литература. На вопрос, как он в жизни применяет свои знания, отвечает: «Раньше, конечно, хотел стать переводчиком, но сейчас «полиглотствую» только для удовольствия. Могу читать оригиналы некоторых произведений. Друзьям могу перевести тексты песен. Этим какое-то время занимался вполне серьёзно. Еще предлагают заняться переводом субтитров к аниме». Осилив Японию, Алексей хочет заняться изучением какого-нибудь африканского диалекта.