Лингвистическая экзотика в Тюмени

Да и самому заняться их изучением - не проблема: существуют репетиторы и всевозможные курсы. Это и не удивительно, ведь английский – самый распространенный язык международного общения, да и на немецком, французском говорят пол-Европы. Но ведь помимо этих языков существует много других, не менее интересных. Да и мир не стоит на месте, все меняется, и скоро, возможно, приоритеты в языках изменятся. Может быть, стоит задуматься об этом уже сейчас? Корреспондент Nashgorod.ru решила выяснить, что думают об этом тюменцы, и какие в нашем городе есть возможности для осуществления таких планов.
По проведенному опросу, многие (в основном личности женского пола) восхищены испанским и итальянским языками. Больше всего в этих языках тюменок завораживает темпераментность и страстность, а также перспектива поехать отдыхать на солнечные пляжи юга Европы. Более практичны в данном вопросе мужчины: они связывают выбор изучения языка с необходимостью в работе. Также немалое количество среди опрошенных желают изучать японский или китайский языки из-за интереса к загадочной восточной культуре.
Но вот легко ли в Тюмени можно удовлетворить эти желания? Как оказалось, очень даже. Лингвистических центров в Тюмени много, но, конечно, большая часть специализируется только на английском, немецком и французском языках. Но и для любителей экзотики есть своя ниша. К сожалению, не большая, но для нашего города достаточная.
Самые широкие возможности для изучения языков предлагают Региональный институт международного сотрудничества при ТюмГУ (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, арабский, хорватский, сербский, украинский, греческий, японский, китайский) и сеть лингвистических центров «Еврошкола» (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, арабский, китайский, японский, турецкий и греческий). Как пояснила Любовь Сергеевна Богаченко, заместитель директора «Еврошколы», из нераспространенных языков больше остальных изучают испанский и итальянский, их в центре даже не считают редкими. А вот среди настоящей экзотики количество любителей распределяется приблизительно равномерно по всем языкам.
Можно сказать, что наши граждане интересуются языковой экзотикой не много, но стабильно. Большая часть тюменцев, пришедших в центр на курсы, изучают редкие языки для себя. Кто-то увлекается культурой определенной страны (чаще всего опять-таки наших граждан интересует восточная культура), а на курсах, несомненно, есть страноведение; кто-то хочет получить хотя бы элементарные знания для заграничного туризма. Но благодаря экономическому развитию Тюмени все чаще на курсы приходят люди от фирм и организаций. Ведь международные связи в нашей области укрепляются, и необходимость специалистов со знанием редких языков в Тюмени растет.
В зависимости от цели и возможностей курсы бывают разной продолжительности. Редкие языки, конечно, сложнее, поэтому и курсы более продолжительные. Слишком маленьких детей для обучения не принимают, ведь результат должен быть эффективен, а если ребенок еле на русском «щебечет», то, что стоит говорить об иностранном языке, тем более экзотическом. «Вообще редкие языки, особенно для детей, лучше брать как вторые, а для основы - более легкие и распространенные», – рекомендует Любовь Сергеевна.
Стоимость курсов экзотики тоже выше, и по причине сложности и по причине редкости преподавателей. Вряд ли вы сможете легко найти себе репетитора по сербскому или греческому языку в Тюмени. Однако самообучение - это дело распространенное в любой области. И языкознание не стало исключением. Полки книжных магазинов завалены учебными пособиями по иностранным языкам. А если хорошо порыться среди учебников, то можно встретить и испанские, и итальянские, китайские и японские, и даже арабские пособия. Особенно богат выбор словарей, так что с лексикой проблем точно не будет. На цену таких пособий влияет лишь объем и материал изготовления.
Алексей Гротов самостоятельно изучает японский язык. В его багаже уже хорошие знания по английскому и французскому языкам, но вот совсем недавно он решил попробовать что-то необычное. Вот и взялся за японский, хотя раньше склонялся к китайскому. «Изучение европейских языков и японского кардинально отличаются, – делится Алексей, - Если английский и французский – это языки Европы, «белых» людей с установленным менталитетом, то Япония и их язык это совсем другой мир. Нет знакомых правил и проще было бы его изучать, не опираясь на полученные знания. В первое время пугает количество иероглифов в языке, но это только выглядит жутко, а когда начинаешь серьёзно изучать язык, то он становится очень открытым и понятным». Помогают Алексею в этом нелегком деле в основном интернет и литература. На вопрос, как он в жизни применяет свои знания, отвечает: «Раньше, конечно, хотел стать переводчиком, но сейчас «полиглотствую» только для удовольствия. Могу читать оригиналы некоторых произведений. Друзьям могу перевести тексты песен. Этим какое-то время занимался вполне серьёзно. Еще предлагают заняться переводом субтитров к аниме». Осилив Японию, Алексей хочет заняться изучением какого-нибудь африканского диалекта.
Африка это, конечно, уже самая что ни на есть экзотика из всех экзотик, но, возможно, в будущем и она станет доступна тюменцам. А пока еще есть целый ряд языков и море возможностей для их изучения. Дерзайте, тюменцы!