Юные тюменцы отметили день рождения Грина в «Алых парусах»

Кто из нас в детстве не зачитывался волшебной
Утро детей, приехавших в лагерь на отдых, началось с театрализованного представления, устроенного вожатыми. Надо сказать, что в «Алых Парусах» все вожатые очень высокого уровня — проходят областную школу подготовки вожатых, а также тестирования перед началом работы в лагере. Вообще, «Алые Паруса» — один из лучших детских лагерей, куда можно отправить ребенка. Полностью благоустроенный, круглогодичный (есть школа!), динамично развивающийся (идет строительство медицинского корпуса, так что скоро это будет уже настоящий санаторий). А воздух то здесь какой! Это вам не в городе выхлопными газами дышать. Впрочем, это было небольшое лирическое отступление, а день рождения Александра Грина продолжался.
В 12 часов начался футбольный турнир в честь праздника. Командой с одной стороны стали дети, с другой — вожатые, лучшие руководители прошлых смен. Судить матч предстояло Андрею Зобнинскому, начальнику отдела Управления по спорту и молодежной политики Администрации г. Тюмени. Несмотря на прохладную погоду, на трибунах собрались и болельщики, которые задорными кричалками поддерживали любимчиков. Игра прошла по всем правилам — со всеми угловыми, аутами и штрафными. Разве что времени было отведено не 90 минут, а час, и игроков в команде вместо 11 было 7. А так — как в большом футболе, не без ярких моментов. Бурю оваций и восторженных криков вызвал нападающий команды детей, который спас свои ворота, дважды отбив собой мяч. Правда, игра окончилась со счетом 5:3 в пользу вожатых, но разве победа главное?
После спортивной разминки, ребятам было предложено немного поработать интеллектуально. Литературные гостиные приглашали тех, кому близка тематика произведений Александра Грина. В «Консерватории» (так называемой «консерве») юные актеры инсценировали представление по мотивам книги «Алые Паруса». Как признались сами актеры, представление они готовили всего 2 дня. Но сыграли почти идеально — на небольшие запинки и заминки зрители не обращали внимания. А после «перфоманса» педагог Наталья Владимировна предложила зрителям немного подумать и ответить на такие вопросы, как: Что такое чудо, Почему мечта Ассоль сбылась? Каждый
А после ребят ожидало еще много интересных мероприятий — высадка деревьев около летней эстрады «Ракушка», праздничный карнавал «Гуляния в Каперне», бал на современный лад, где были конкурсы на лучший костюм и карнавальную маску. А итог празднованию дня рождения Александра Грина подвел разноцветный волшебный фейерверк. День рождения закончился — но главное то, что память о замечательном писателе не стирается, что книги его останутся друзьями детей, научат их мечтать и верить в чудеса.