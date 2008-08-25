Юные тюменцы отметили день рождения Грина в «Алых парусах»

После спортивной разминки, ребятам было предложено немного поработать интеллектуально. Литературные гостиные приглашали тех, кому близка тематика произведений Александра Грина. В «Консерватории» (так называемой «консерве») юные актеры инсценировали представление по мотивам книги «Алые Паруса». Как признались сами актеры, представление они готовили всего 2 дня. Но сыграли почти идеально — на небольшие запинки и заминки зрители не обращали внимания. А после «перфоманса» педагог Наталья Владимировна предложила зрителям немного подумать и ответить на такие вопросы, как: Что такое чудо, Почему мечта Ассоль сбылась? Каждый по-своему может отвечать на эти вопросы, но сам автор волшебной феерии «Алые паруса» в конце своей книги говорит, что все можно сделать своими руками, если захотеть. Так и мы можем творить маленькие и большие чудеса для других людей, только если захотим.