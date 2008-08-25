В Тюмени определили лучшего мастера граффити

Организатор этого мероприятия – управа КАО – приготовил для участников баллончики с краской и поощрительные призы. Восемь команд, всего около тридцати поклонников модного в молодежной среде творческого течения, раскрасили десять бетонных плит гаражного кооператива на улице Ставропольской, что за школой № 69.
Как сообщает управа Калининского округа, Победителем стал Ромашев Евгений, который написал на стене поздравление с Днем Государственного флага. Кроме сертификата на право нанесения граффити на хоккейном корте по ул. Мельникайте, 132, его наградили ценным подарком.