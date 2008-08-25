Тюменская «ПАПУЛЯризация» выявила лучшего фотографа

Выставка была подготовлена при участии творческой студии «Зрачок». Напомним, в течение двух недель на конкурс, главным призом которого стал сертификат на печать фотографий, присылали свои работы лучшие фотографы города. Современные отцы, о которых так мало говорят, но которые так важны для воспитания полноценной личности, наконец, обрели свое место на «доске почета». Фотографы предоставили как фотографии неизвестных папуль, так и автофотопортреты.