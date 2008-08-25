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Тюменская «ПАПУЛЯризация» выявила лучшего фотографа

25 августа 2008, 11:40
Холодный ветер и пасмурная погода не испугали доблестных тюменцев, пришедших посмотреть на выставку «ПАПУЛЯризация».
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Тюмень

Выставка была подготовлена при участии творческой студии «Зрачок». Напомним, в течение двух недель на конкурс, главным призом которого стал сертификат на печать фотографий, присылали свои работы лучшие фотографы города. Современные отцы, о которых так мало говорят, но которые так важны для воспитания полноценной личности, наконец, обрели свое место на «доске почета». Фотографы предоставили как фотографии неизвестных папуль, так и автофотопортреты.

В конкурсе приняли участие:

Спирин А. Н.

Михайлова О. Ю.

Захаров Д. С.

Кашапова А. М.

Падерин А. Л.

Чернова Я. И.

Тата.

Победителя выбрали зрители, голосовавшие во время просмотра с помощью специальных жетончиков. Проголосовать можно было только за одну работу.

Победителем стала Михайлова О. Ю. с работой «Улететь. С папой – не страшно».

Среди зрителей тоже были разыграны призы, суперприз – велотренажер от ООО «Техноспорт». Им, в результате победы в творческих и спортивных конкурсах, завладела семья Заватских. Выиграть помогла многочисленность семейства: папуля воспитывает троих дочерей и одного сына.

#Новости#Семейный вопрос#Фотография#Тюмень#Таня#Культура
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