Тюменская «ПАПУЛЯризация» выявила лучшего фотографа

Выставка была подготовлена при участии творческой студии «Зрачок». Напомним, в течение двух недель на конкурс, главным призом которого стал сертификат на печать фотографий, присылали свои работы лучшие фотографы города. Современные отцы, о которых так мало говорят, но которые так важны для воспитания полноценной личности, наконец, обрели свое место на «доске почета». Фотографы предоставили как фотографии неизвестных папуль, так и автофотопортреты.
В конкурсе приняли участие:
Спирин А. Н.
Михайлова О. Ю.
Захаров Д. С.
Кашапова А. М.
Падерин А. Л.
Чернова Я. И.
Тата.
Победителя выбрали зрители, голосовавшие во время просмотра с помощью специальных жетончиков. Проголосовать можно было только за одну работу.
Победителем стала Михайлова О. Ю. с работой «Улететь. С папой – не страшно».
Среди зрителей тоже были разыграны призы, суперприз – велотренажер от ООО «Техноспорт». Им, в результате победы в творческих и спортивных конкурсах, завладела семья Заватских. Выиграть помогла многочисленность семейства: папуля воспитывает троих дочерей и одного сына.