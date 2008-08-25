"Царские дни" привели в Тобольск туристов

Об этом сообщили Nashgorod.ru в Департаменте стратегического развития.
Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий провел памятную службу перед Александровской часовней в нижнем посаде Тобольска. В службе и в крестном ходе, который прошел от Покровского собора Тобольского кремля вниз по Прямскому взвозу и дальше через бывшую базарную площадь по улице Хохрякова, приняло участие большое количество тоболяков и гостей города. Шествие растянулось на многие сотни метров. Как отметила председатель комитета по туризму городской администрации Александра Стрункина, участие в "Царских днях" в этом году приняли не менее 200 туристов из других городов. Также большое количество зрителей собралось на площади перед Губернаторским домом, где разместился музей - кабинет Николая Второго, и где собственно 9 долгих месяцев в 1917-1918 гг. жила царская семья перед отправкой в Екатеринбург.
В музее-кабинете Николая II были организованы бесплатные экскурсии для всех желающих. Вечером состоялось масштабное театрализованное представление "По следу царственных теней" по мотивам событий 90-летней давности. Постановка включила сюжетно связанные выступления танцевальных коллективов и артистов, изображавших царскую семью, ее окружение, символические фигуры исторических персонажей России, а также современников последнего российского императора. Ярким моментом мероприятия явилось факельное шествие и множество свечей, которые были зажжены в память о царской семье. Действие сопровождалось видеоинсталляцией, включавшей кадры из фильмов о Романовых, а также фотографии из императорского семейного альбома.
Содействие в проведении рекламной кампании оказало региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».