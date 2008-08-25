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На горе Монблан тюменцы не пострадали

25 августа 2008, 18:00
Семь человек пострадали в результате схода лавины в горном массиве Монблан. Напомним, что в настоящее время на гору Монблан отправилась экспедиция, организованная журналом «Банзай».

Семь человек пострадали в результате схода лавины в горном массиве Монблан. Как сообщила сегодня жандармерия французского департамента Верхняя Савойя, в районе происшествия могли находиться также другие люди. Лавина сошла на высоте 3600 м в ночь с субботы на воскресенье.

Как передает ИТАР-ТАСС, в настоящее время в горах работают несколько десятков сотрудников спасательных служб с собаками. С воздуха поиски ведут три вертолета, в том числе один из Италии. Напомним, что в настоящее время на гору Монблан отправилась экспедиция, организованная журналом «Банзай».

Как сообщил Nashgorod.ru один из участников экспедиции, директор юридической фирмы «Лекс» Максим Воробьев, среди тюменцев пострадавших нет. "Лавина прошла в 500 метрах от наших земляков, они находились на высоте 3600 м,стартовать собирались в час ночи, но решили выйти в 3, из-за угрозы лавин, до этого выпало 40 см снега. Все кроме тюменцев вышли около 2 часов ночи. Через час, когда все были уже на склоне, наша команда только начала собираться, и тут...жуткое зрелище..." В настоящее время команда чувствует себя хорошо. Мы будем следить за развитием событий.

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