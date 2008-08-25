На горе Монблан тюменцы не пострадали

Как сообщил Nashgorod.ru один из участников экспедиции, директор юридической фирмы «Лекс» Максим Воробьев, среди тюменцев пострадавших нет. "Лавина прошла в 500 метрах от наших земляков, они находились на высоте 3600 м,стартовать собирались в час ночи, но решили выйти в 3, из-за угрозы лавин, до этого выпало 40 см снега. Все кроме тюменцев вышли около 2 часов ночи. Через час, когда все были уже на склоне, наша команда только начала собираться, и тут...жуткое зрелище..." В настоящее время команда чувствует себя хорошо. Мы будем следить за развитием событий.