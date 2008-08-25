МФК "Тюмень" одержал первую победу

Как сообщает АСН "Тюменская арена", стартовые поединки чемпионата России по мини-футболу сложились для «Тюмени» не лучшим образом. Сибиряки перед своими болельщиками к перерыву первого матча уступали подмосковной дружине со счётом 1:3. Результат был справедлив – у хозяев мало что получалось. Уже на третьей минуте Владимир Колесников с шестиметровой отметки огорчил тюменцев. Вскоре мяч в ворота, защищаемые Григорием Замтарадзе, отправил Илья Фёдоров. Лишь на 17-й минуте сибирякам удалось приободрить своих болельщиков: после паса секундами ранее впервые вышедшего на площадку в форме тюменского клуба Дмитрия Семикина отличился Сергей Марадуда. А прямо перед перерывом гол на свой счёт записал Николай Мальцев, пару сезонов назад выступавший за сибиряков.
Во втором тайме тюменцы взвинтили обороты и прижали гостей к воротам, которые оберегал опытный Андрей Тверянкин. Точные удары Дениса Абышева, Юрия Фицака и Семикина позволили хозяевам выйти вперёд. На 32-й минуте они отправили ещё один мяч в ворота подмосковной дружины, но арбитр Иван Шабанов из Щёлкова его не засчитал. Более того – удалил с площадки капитана хозяев Переверзева, который пытался оспорить это решение. Этот эпизод стал ключевым в матче. Гостям потребовалось всего 21 секунда, чтобы реализовать преимущество в одного игрока – дубль оформил Фёдоров.
Далее тюменцы много атаковали, но одержать победу не смогли – 4:4.
На следующий день гости вновь в дебюте встречи вышли вперёд – счёт открыл Мальцев. После этого успеха они сосредоточились на защите своих ворот, где главной фигурой был Тверянкин – голкипер порой творил чудеса. И всё же на 16-й минуте хозяева сравняли результат – после передачи Фицака отличился Леандриньо. Следующий гол зрители увидели под занавес встречи, когда подмосковные футболисты перебрали фолов – Афранио на 39-й минуте вывел «Тюмень» вперёд. А за 56 секунд до завершения матча он же отправил мяч в уже опустевшие ворота «Мытищ». 3:1 – первая победа сибирского коллектива в сезоне.
Остальные результаты тура: «Динамо-Ямал" (Москва) – "Спартак" (Руза) – 6:3, 6:2; "ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) – "Политех" (Санкт-Петербург) - 3:2, 4:1; ЦСКА (Москва) – "Динамо-СПб" (Санкт-Петербург) – 5:2, 0:6; "Дина" (Москва) – "Липецк" – 3:1, 4:0; "Спартак-Щёлково" – "Норильский никель" - 3:0, 5:2; «ТТГ-Югра» (Югорск) – «Динамо-Тималь» (Уфа) – 5:1, 9:3.