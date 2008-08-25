МФК "Тюмень" одержал первую победу

Как сообщает АСН "Тюменская арена", стартовые поединки чемпионата России по мини-футболу сложились для «Тюмени» не лучшим образом. Сибиряки перед своими болельщиками к перерыву первого матча уступали подмосковной дружине со счётом 1:3. Результат был справедлив – у хозяев мало что получалось. Уже на третьей минуте Владимир Колесников с шестиметровой отметки огорчил тюменцев. Вскоре мяч в ворота, защищаемые Григорием Замтарадзе, отправил Илья Фёдоров. Лишь на 17-й минуте сибирякам удалось приободрить своих болельщиков: после паса секундами ранее впервые вышедшего на площадку в форме тюменского клуба Дмитрия Семикина отличился Сергей Марадуда. А прямо перед перерывом гол на свой счёт записал Николай Мальцев, пару сезонов назад выступавший за сибиряков.