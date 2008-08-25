Из Тюмени в Южную Осетию продолжают отправлять гуманитарную помощь

Кроме того, определен объект для восстановления – это 2-этажный детский сад на 90 мест. Работы предстоят серьезные. В настоящее время отрабатывается механизм взаимодействия сторон, так как в разрушенном городе отсутствуют как строительные материалы, так и сами строители. Кроме строительных бригад МЧС, которые работают на восстановлении школ и больниц.