Из Тюмени в Южную Осетию продолжают отправлять гуманитарную помощь

Как сообщала ранее пресс-служба губернатора, правительство Тюменской области поддержало инициативу Правительства РФ об оказании гуманитарной помощи. Создан оперативный штаб, возглавляет который Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ. Главное управление строительства организует отправку строительных материалов и конструкций, добровольно и безвозмездно предоставляемых предприятиями и организациями строительного комплекса Тюменской области.
На 22.08.2008 г. отправлены следующие грузы:
60 000 кг (второй вагон) цемента (поставщик – ОАО «ТДСК»);
пиломатериалы в объеме 63 куб.м (поставщик - ОАО «Сибжилстрой»);
67 тонн железобетонных изделий (поставщик - ТФ «Мостоотряд-36»).
На днях ООО ХК «Тюменьгазмеханизация» планирует отправить вагон с плитами перекрытий.
Кроме того, многие предприятия строительного комплекса Тюменской области также поддержали инициативу и перечислили однодневный заработок на специальный счет для оказания финансовой помощи пострадавшим.
На прошлой неделе в Осетии побывал заместитель начальника ГУС ТО Андрей Никитин. В пятницу он вернулся с места событий и прокомментировал ситуацию, а также рассказал о дальнейших шагах области по оказанию помощи пострадавшему городу в восстановлении разрушенных объектов:
- Разрушений очень много. От некоторых зданий остались руины, какие-то подлежат восстановлению. Это и жилые дома, и социальные объекты - больницы, школы, детские сады… В настоящее время Тюменская область приняла решение о первостепенных шагах по ремонтно-восстановительным и строительным работам в Цхинвали.
Рассматриваются вопросы комплектации и отправки в Осетию десяти модульных сборных (быстровозводимых) жилых домов, а также готовы к отправке три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Все это надо доставить и смонтировать.
Кроме того, определен объект для восстановления – это 2-этажный детский сад на 90 мест. Работы предстоят серьезные. В настоящее время отрабатывается механизм взаимодействия сторон, так как в разрушенном городе отсутствуют как строительные материалы, так и сами строители. Кроме строительных бригад МЧС, которые работают на восстановлении школ и больниц.
Таким образом, следует, в первую очередь, сформировать рабочие бригады, которые могли бы заняться ремонтно-восстановительными и строительными работами, по детскому саду – составить дефектную ведомость, определить как объемы работ, так и необходимые строительные и отделочные материалы. Затем срочным порядком доставить эти материалы в Цхинвали.
Следует отметить, что грузы от станции Владикавказ СКЖД и аэропорта до Цхинвали доставляются автомобильным транспортом по горным дорогам за 180 км. Поэтому, стоит задача – оперативно выполнить все организационные мероприятия и как можно быстрее начать работы.