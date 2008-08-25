Хоккейный турнир «Сибирские звёздочки» завершился победой тюменцев

Подопечные Олега Таубера поочередно обыграли сверстников из омского «Авангарда» (9:1), земляков из «Рубина» (2:0) и «Филин» из Нижневартовска (8:0). Двумя хет-триками в этих матчах отметился нападающий Артём Мутовин. Причём во встрече с омичами дважды ему удалость отличиться в моменты, когда «Газовик» играл в меньшинстве. Все остальные команды набрали равное количество очков. По дополнительным показателям второе место заняли воспитанники Андрея Зенкова из «Рубина». Тюменцы в стартовом матче разгромили «Филин» - 7:1 (дублями отметились Андрей Устименко и Павел Фокин), а в заключительной игре уступили «Авангарду», который в итоге стал третьим, - 0:2. В ещё одном матче турнира омичи были слабее «Филина» - 2:3.