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Хоккейный турнир «Сибирские звёздочки» завершился победой тюменцев

25 августа 2008, 15:42
Победой местного «Газовика» завершился в Тюмени хоккейный турнир «Сибирские звёздочки» среди юношей 2000 года рождения.

Об этом сообщает Nashgorod.ru АСН "Тюменская арена".

Подопечные Олега Таубера поочередно обыграли сверстников из омского «Авангарда» (9:1), земляков из «Рубина» (2:0) и «Филин» из Нижневартовска (8:0). Двумя хет-триками в этих матчах отметился нападающий Артём Мутовин. Причём во встрече с омичами дважды ему удалость отличиться в моменты, когда «Газовик» играл в меньшинстве. Все остальные команды набрали равное количество очков. По дополнительным показателям второе место заняли воспитанники Андрея Зенкова из «Рубина». Тюменцы в стартовом матче разгромили «Филин» - 7:1 (дублями отметились Андрей Устименко и Павел Фокин), а в заключительной игре уступили «Авангарду», который в итоге стал третьим, - 0:2. В ещё одном матче турнира омичи были слабее «Филина» - 2:3.

На закрытии соревнований все команды получили подарки. Приз лучшему игроку турнира вручили Даниле Галенюку из «Газовика». В остальных номинациях отметили вратаря «Рубина» Андрея Кривчуна, защитника «Филина» Глеба Бабинцева и нападающего Александра Койпиша из «Авангарда».

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