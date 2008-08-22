Тюменцы под бело-сине-красным флагом

Такова краткая история более чем трехсотлетнего пути национального флага России. Сейчас патриотические настроения витают по всей стране. Окрыленные победами Родины, россияне активно используют государственную символику. В Тюмени многие ездят с флагами на машинах, многие носят футболки патриотической расцветки. Но знают ли они, какой смысл несет именно такое сочетание цветов – белый, синий, красный? Опрошенные мной тюменцы показали разные уровни знаний. Кто-то смог назвать значение одного цвета, кто-то затруднился ответить, ссылаясь на забывчивость, а кто-то осветил несколько версий значения цветов флага. По-крайней мере, две распространенные версии должен знать каждый уважающий свою страну человек. Первая: белый цвет символизирует свободу, синий – Богородицу, красный – символ державности. Вторая версия восходит корнями к Древней Руси, где белый цвет олицетворял благородство, синий – верность и целомудрие, красный – любовь и мужество. Зато на вопрос, кому мы обязаны нынешним государственным флагом, многие отвечали правильно. Петр I – наверное, единственный император, оставивший в памяти потомков неизгладимый след своих деяний.