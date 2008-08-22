Тюменцы под бело-сине-красным флагом

Флаг – это выразитель независимости, самостоятельности государства. Он служит для узнаваемости той или иной страны. Ему отдают всевозможные почести, как святыне, и строго охраняют от кощунства. В России День Государственного Флага отмечается 22 августа. Он был утверждён в 1994 году указом президента Российской Федерации.
История российского флага началась в далеком 17 веке. До этого времени государственного флага в России не было. В августе 1693 года, во время плавания Петра I на яхте «Святой Пётр», на ней впервые был поднят в качестве штандарта так называемый «Флаг царя Московского» — полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине. Флаг, аналогичный современному русскому флагу, стал использоваться в качестве морского флага России, а фактически – и всей России. Впоследствии Петр разработал огромное количество флагов, но юридически государственный флаг так и не был утвержден.
Преемники Петра почти два века продолжали его традицию – бело-сине-красный флаг широко использовался, но так и не был официально утвержден. В правление Александра II был издан указ о введении флага гербовых цветов – черно-желто-белого. Он стал первым официально утвержденным флагом России. Но российское общество не принимало этот символ, и национальным флагом все же считался бело-сине-красный триколор. И лишь последний русский император Николай II в 1896 году закрепил за бело-сине-красным флагом статус единственного государственного флага Российской империи. Таким образом, первый русский император «подарил» России флаг, а последний – узаконил его.
И почти сразу же после этого начинаются печальные события русской истории и более полувека властвования серпа и молота. В конце 1980-х годов бело-сине-красный флаг становится символом борцов против коммунизма, а во время «Августовского путча» 1991 года триколор использовался противниками ГКЧП. После поражения ГКЧП постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года, бело-сине-красный флаг стал использоваться как государственный.
Такова краткая история более чем трехсотлетнего пути национального флага России. Сейчас патриотические настроения витают по всей стране. Окрыленные победами Родины, россияне активно используют государственную символику. В Тюмени многие ездят с флагами на машинах, многие носят футболки патриотической расцветки. Но знают ли они, какой смысл несет именно такое сочетание цветов – белый, синий, красный? Опрошенные мной тюменцы показали разные уровни знаний. Кто-то смог назвать значение одного цвета, кто-то затруднился ответить, ссылаясь на забывчивость, а кто-то осветил несколько версий значения цветов флага. По-крайней мере, две распространенные версии должен знать каждый уважающий свою страну человек. Первая: белый цвет символизирует свободу, синий – Богородицу, красный – символ державности. Вторая версия восходит корнями к Древней Руси, где белый цвет олицетворял благородство, синий – верность и целомудрие, красный – любовь и мужество. Зато на вопрос, кому мы обязаны нынешним государственным флагом, многие отвечали правильно. Петр I – наверное, единственный император, оставивший в памяти потомков неизгладимый след своих деяний.
В Тюмени ко Дню Государственного Флага приурочены различные мероприятия. В библиотеках проходит выставки, посвященные государственной символике. Например, в библиотеке семейного чтения им. А.С.Пушкина с 19 по 24 августа проходит выставка «Символы Родины моей». Массовые мероприятия – праздничные концерты, пройдут в сам праздник – 22 августа.
В 13.50 на Цветном бульваре пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. В концертной программе примут участие лучшие коллективы города. В связи погодными условиями, мероприятие возможно будет проведено в здании Тюменского Цирка (ул. Первомайская,13).
Ровно в 12 часов по московскому времени во всех местах празднования состоится одновременное массовое исполнение Гимна Российской Федерации (соответственно в Тюмени – в 14 часов).
С полудня жителям города будут раздаваться тексты Гимна и ленточки триколора.