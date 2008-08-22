Тайский массаж приятно удивит тюменцев

Тайский массаж ног «Жемчужина Востока» – истинно восточная методика массажа, к сожалению мало распространенная на территории России, где основное внимание уделяется уходу за лицом и руками. Но ведь сезонная смена обуви, влияние модных тенденций на высоту каблука, доставляют последующий дискомфорт при ходьбе не только мне? Под действием «Жемчужины Востока» я испытала ни с чем несравнимое блаженство. Заботливые руки мастера подарили отдохновение не только моим ногам, но и всему телу. Циркуляция энергии, согласно тайской теоретической школе, протекает по меридианам Сен, число которых в различных учениях насчитывает от 2700 до 72000. Чувствуя, как потоки жизненной энергии свободно потекли по изнуренному трудовыми буднями телу, я приняла решение – оставаться в «Metta» до тех пор, пока не испробую все виды чудотворной методики тайского массажа. Оставляя время выбрать между ощущением «Утренней свежести» (традиционный тайский массаж тела) и «Дыханием Сиама» (тайский массаж тела травяными мешочками), Наталья вместо традиционной чашечки кофе предложила мне травяной чай, который выводит токсины и тонизирует весь организм.