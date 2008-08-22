Тайский массаж приятно удивит тюменцев

«Все равно я узнаю, посещение какого SPA-курорта в этом мире дает такой эффект! Можешь молчать и дальше, партизанка!», - фыркнула моя подруга. И вдруг знакомое мне с детства чувство противоречия вновь дало о себе знать… «Хорошо, расскажу, но только никому, это моя большая тайна…»
Есть на свете люди, у которых все «не как у людей». Именно к такой категории отношусь я. Так вышло и на этот раз: довольные подруги вернулись из дальних стран, отдохнувшие, загорелые, взахлеб рассказывающие о впечатлениях… А мне «повезло»: отпуск начался в конце августа и никаких путешествий с собой не принес. Так получилось. Ну, ничего, подумала я, и решила потратить бесценные минуты отдыха с пользой для души, заняться самообразованием.
«Древнее искусство, именуемое тайским массажем, тайской традицией или тайской методикой зародилось более 2500 лет назад, практически одновременно с проникновением буддизма на территорию Тайланда из Индии. Тайская методика пронизана высокой духовностью и включает неотъемлемым элементом своей практики Metta (в пер. с санскрита) – стремление сделать других счастливыми, облегчить их страдания, способность любить и сострадать деятельно», - гласила большая книга, выбранная мной в качестве источника знаний. А почему не предоставить кому-то возможность «сделать счастливой» меня, мелькнула в голове внезапная мысль, и я отважилась попробовать…
На пороге салона «Metta» меня встретила хозяйка в окружении тайских мастеров: «Ной, Нин, Нут», - произнесла Наталья магическое заклинание, означавшее имена экзотических девушек ростом около 1,5 метров, - «Пройдемте». Я проследовала за Натальей. На стойке ресепшн передо мной возникла бумага. «Внимательно ознакомьтесь и, пожалуйста, подпишите», - неожиданное начало: на бумаге был обозначен подробный список противопоказаний к тайскому массажу. Не найдя пунктов, касающихся моей персоны, уверенной рукой я поставила автограф. Наталья, вопреки всем моим ожиданиям, выдала мне одноразовые тапочки и клиентскую форму. Увидев мой смущенный взгляд, хозяйка с улыбкой пояснила, что «налет эротизма» был приписан тайской школе в связи с развитием туризма на территории Азии, тогда как традиционный тайский массаж не имеет к эротике никакого отношения. Культурные открытия на этом не закончились: вместо привычной кушетки мне предложили расположиться на просторном мате, да и сам сеанс массажа начался весьма нетрадиционно – с ног.
Тайский массаж ног «Жемчужина Востока» – истинно восточная методика массажа, к сожалению мало распространенная на территории России, где основное внимание уделяется уходу за лицом и руками. Но ведь сезонная смена обуви, влияние модных тенденций на высоту каблука, доставляют последующий дискомфорт при ходьбе не только мне? Под действием «Жемчужины Востока» я испытала ни с чем несравнимое блаженство. Заботливые руки мастера подарили отдохновение не только моим ногам, но и всему телу. Циркуляция энергии, согласно тайской теоретической школе, протекает по меридианам Сен, число которых в различных учениях насчитывает от 2700 до 72000. Чувствуя, как потоки жизненной энергии свободно потекли по изнуренному трудовыми буднями телу, я приняла решение – оставаться в «Metta» до тех пор, пока не испробую все виды чудотворной методики тайского массажа. Оставляя время выбрать между ощущением «Утренней свежести» (традиционный тайский массаж тела) и «Дыханием Сиама» (тайский массаж тела травяными мешочками), Наталья вместо традиционной чашечки кофе предложила мне травяной чай, который выводит токсины и тонизирует весь организм.
Основанный на целебных свойствах трав, массаж «Дыхание Сиама» является традиционным методом исцеления на Востоке, использующим ароматерапию. Воздействие на биологически активные точки моего тела на протяжении сеанса осуществлялись при помощи травяных «мешочков» из сборов тайских трав, в состав которых обычно входит от 10 до 20 их видов. В травяных комплексах встречаются вполне привычные для нас представители флоры: аир, гвоздика, чеснок, куркума, корица, мята, эвкалипт, имбирный корень, а также некоторые минеральные (морская соль) и ароматические (камфара) вещества в строго определенных пропорциях.
Травяные «мешочки» нагревают на пару и затем обрабатывают точки, расположенные на энергетических меридианах для более глубокого воздействия. В результате стимуляции энергетических точек приложением горячих травяных компрессов освобождаются эндорфины, блокирующие боль, увеличивается приток крови в нужную область, органы и ткани насыщаются кислородом, ускоряется обмен веществ, из тканей выводятся токсины, расслабляются напряженные мышцы. Все это позволяет лучше сопротивляться болезням и стрессу.
Работа тайского мастера-массажиста по своей сути уникальна. При традиционном тайском массаже прорабатывается все тело, от кончиков пальцев ног до макушки. Традиционный сеанс тайского массажа напоминает интенсивную тренировку мышц и суставов пациента, тело которого остается «на земле», с использованием надавливания пальцами рук, кистью, предплечьем, локтем, коленом и даже ступнями массажиста. Главную роль при этом, что, может быть, также покажется странным, играет не используемое в сеансе косметическое средство, а техника мастера. Благодаря этому тайский массаж зачастую называют «йога-массажем», а в ряде регионов Тайланда его название переводится приблизительно как «йога для очень ленивых людей».
Чувствительность, а моментами даже болезненность процедуры не шла ни в какое сравнение с полученными ощущениями. Подозрение, что мое тело просто взяли и поменяли на новое не проходило. Поэтому для глубокой релаксации и притока положительных эмоций, мне предложили попробовать Тайский Aroma-Oil массаж.
В отличие от других методик тайского массажа при Aroma-Oil массаже практически полностью отсутствуют болезненные ощущения за счет использования ароматических масел и необыкновенной нежности рук массажиста. Эфирные компоненты растительных масел рефлекторно воздействуют на нервные окончания, капилляры и биологические точки. Масла, являясь сильными сорбентами, оказывают дезинтоксикационное действие на ткани, а вдыхание целебных запахов избавляет от головной боли, простуды, усталости, бессонницы и стресса. Посвежевшая, благоухающая и бесконечно восторженная, я под руководством тайских мастериц приступила к кульминационной части, не побоюсь этого слова, собственного перерождения – Slim-массажу.
Slim–массаж представляет собой тайскую методику похудения, а как следствие уменьшение объемов тела. Метод основан на специальной технике и особом креме из натуральных компонентов, который втирается, вбивается руками массажиста в проблемные области тела, не буду называть какие. Slim-массаж восстанавливает микроциркуляцию крови на уровне подкожно-жировой ткани, выводит токсины из проблемных зон, снижает аппетит, повышает эластичность кожи, препятствует ее обвисанию, обладает профилактическим действием против целлюлита и значительно снижает проявление выраженного заболевания. После сеанса мне настойчиво рекомендовали не употреблять пищу в течение 2-3 часов. Кстати, это первая на моей памяти интенсивная тренировка мышц, после которой есть, собственно говоря, и не хотелось!
Специалисты салона «Metta» рекомендовали мне пройти целый курс, включающий индивидуально от 5 до 12 процедур с двухдневным перерывом, в течение которого желательно применять традиционный тайский массаж и осуществлять контроль над питанием. И, так как свободного времени у меня оказалось предостаточно, я согласилась. Полное расслабление организма сделало процесс сокращения приема пищи вполне комфортным, а результат поистине впечатлил – объем моей талии уменьшился на целых 8 см (!).
Оставив в стороне сугубо медицинскую составляющую традиционной тайской методики, могу с уверенностью утверждать, что тайский массаж является непревзойденным способом комплексного оздоровления организма человека. Древнейший метод оздаровления, представляющий собой работу не столько с анатомией, сколько с энергией подарил мне и телесное, и духовное возрождение. Смею резюмировать: это был лучший отпуск в моей жизни. И это ни для кого не тайна.
Профессиональный традиционный оздоровительный массаж от тайских мастеров «Metta» (Тюмень, Пермякова, 62, кор.1, 3 этаж), (3452) 33 67 72.