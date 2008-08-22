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Программа «Антипробка» расчистит тюменские улицы и посадит деревья

22 августа 2008, 17:29
На данный момент в Тюмени идет инициация программы “Антипробка.” Эта программа включает в себя: строительство новых развязок и мостов, и расширение основных улиц города.

До конца этого года планируется сдать Мельникайте, на промежутке Республики—50 лет Октября.

В ближайшие два года планируется произвести капитальный ремонт всей улицы, и расширить ее на промежутке 50 лет Октября—Дружбы. Также будет построен новый Мельникайтевский мост через Туру. В свою очередь будет отремонтирована и расширена улица Республики, расширение произойдет за счет зеленых насаждений.

По словам начальника управления автомобильных дорог Тюмени Алмаза Закиева, они управление автомобильными дорогами компенсирует вырубленные деревья, посадкой новых. К тому же расширение улицы увеличит скорость транспортного потока, что в свою очередь положительно скажется на экологии, так как больше всего автомобили загрязняют воздух, когда стоят в пробках. И наконец, в ближайшее время начнется ремонт и расширение улиц Харьковская и Одесская.

#Новости#Транспорт#Тюмень#Ксения#Общество
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