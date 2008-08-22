nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионерка из Ишима вновь попалась на торговле алкогольным суррогатом

22 августа 2008, 16:30
Пожилая жительница Ишима продавала алкоголь неизвестного происхождения прямо у себя дома.

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в Следственном Комитете при прокуратуре, ранее 71-летняя пенсионерка уже была судима за торговлю нелегальным спиртным. Кроме того, за этим делом были замечены ее родственники. За продажу опасной жидкости ишимский городской суд назначил рецидивистке год условно. Однако если подпольный бизнес не прекратится, пенсионерке грозит более весомое наказание.

В основном под видом алкогольных напитков ишимские продавцы пытаются продать жителям антисептическую жидкость «Марат». На самом же деле она предназначена для дезинфекции помещений в лечебных учреждениях. Поиск поставщиков опасной жидкости в город продолжается,и сообщает информационная служба ТРК "Штурман-медиа".

#Новости#Ишим#Алкоголь#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25