Пенсионерка из Ишима вновь попалась на торговле алкогольным суррогатом

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в Следственном Комитете при прокуратуре, ранее 71-летняя пенсионерка уже была судима за торговлю нелегальным спиртным. Кроме того, за этим делом были замечены ее родственники. За продажу опасной жидкости ишимский городской суд назначил рецидивистке год условно. Однако если подпольный бизнес не прекратится, пенсионерке грозит более весомое наказание.