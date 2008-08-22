На дорогах области участились случаи опрокидывания автомобилей

Так на Велижанском тракте в этот день при столкновении «Жигулей» и иномарки пострадала двухлетняя девочка и ее мама 24-х лет. Молодая женщина находилась в состоянии сильного наркотического опьянения, у нее перелом бедра. У ребенка травма головы и другие повреждения.