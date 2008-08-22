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На дорогах области участились случаи опрокидывания автомобилей

22 августа 2008, 14:43
В области участились случаи опрокидывания автомобилей. Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказала инспектор ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Причин несколько: сон за рулем, высокая скорость, нетрезвое состояние и переоценка собственных возможностей. На этой неделе на 292-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулась «Тойота». Водитель – мужчина 1955-го года рождения – погиб.

Тюменские водители забывают про детские кресла. Девятнадцатого августа на дорогах от столкновения автомобилей получили травмы сразу два малыша. В обоих случаях родители перевозили детей без автомобильных кресел.

Так на Велижанском тракте в этот день при столкновении «Жигулей» и иномарки пострадала двухлетняя девочка и ее мама 24-х лет. Молодая женщина находилась в состоянии сильного наркотического опьянения, у нее перелом бедра. У ребенка травма головы и другие повреждения.

Также на дорогах Тюмени участились случаи вождения автомобилей пьяными водителями. На этой неделе на Харьковской улице столкнулись «Тойота» и «Жигули». Водитель иномарки был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Увидев, что водительница «Жигулей» вызывает сотрудников ГИБДД, он стал ей угрожать. Тем не менее, инспекторам удалось задержать нарушителя.

#Новости#Тюменская область#Таня#Происшествия
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