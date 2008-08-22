Лучше печатать дома!

«Часто возникает потребность распечатать реферат, курсовую или доклад, а принтера под рукой нет. Мчишься в салон печати - там очередь, тратишь время – ждешь. Наконец-то распечатал! Но тут возникают другие проблемы: где-то пропущена буква, не там поставлена запятая, необходимо заменить рисунок».

Сюжет Тюмень