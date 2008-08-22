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Лучше печатать дома!

22 августа 2008, 10:42
«Часто возникает потребность распечатать реферат, курсовую или доклад, а принтера под рукой нет. Мчишься в салон печати - там очередь, тратишь время – ждешь. Наконец-то распечатал! Но тут возникают другие проблемы: где-то пропущена буква, не там поставлена запятая, необходимо заменить рисунок».
Сюжет
Тюмень

Вам есть, на что тратить время вместо ожидания в очередях? Печатайте дома!

Купив лазерный принтер Хьюлетт-Паккард c 05.08.08 по 15.09.08 в салонах компьютерной техники «Арсенал +», Вы не только надолго решите проблему печати рефератов и курсовых, но и получите настольный светильник в подарок.

Подобрать лазерный принтер НР, соответствующий Вашим запросам помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

- ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

- ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

- ул. Хохрякова 47;

- ул. Ленина 15.

Более подробную информацию об акции Вы можете узнать:

- в службе информации по тел.: (3452) 79-70-70

- на сайте: http://arsplus.ru/

#Новости#Технологии#Тюмень#Ксения
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