Лучше печатать дома!

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- ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
- ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
- ул. Хохрякова 47;
- ул. Ленина 15.
Более подробную информацию об акции Вы можете узнать:
- в службе информации по тел.: (3452) 79-70-70