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Четыре новых моста построят в Тюмени

22 августа 2008, 11:25
В четверг, 21 августа, в Доме Журналистов состоялась конференция на тему: “Развитие сети автомобильных дорог в Тюменской области: состояние и перспективы”.

На вопросы журналистов отвечал Алмаз Рашитович Закиев, начальник управления автомобильных дорог.

Алмаз Рашитович рассказал о ближайших перспективах развития Тюменских дорог. В ближайшее время планируется построить Восточный объезд Тюмени. Постройка этого объекта полностью исключит проезд транзитных автомобилей через Тюмень. Это не намного, но уменьшит количество автомобилей на дорогах.

В планы на ближайшие пять лет, у управления автомобильных дорог входит постройка четырех мостов, ввод 30 километров городских улиц, а также несколько крупных проектов. Это запуск 50 лет Октября “в тоннель”. Под Мельникайте, Холодильной и Максима Горького будут проложены тоннели. Это позволит убрать с 50 лет Октября светофоры, на протяжении от Профсоюзной, до Одесской. Также планируется постройка над улицей Мориса Тореза эстакады. Второй уровень дороги позволит пропускать в два раза больше транспорта, идущего с Московского и Червишевского трактов.

И наконец, в марте 2009 года, планируется запустить пешеходный переход на Пермякова.

#Новости#Транспорт#Тюмень#Ксения#Общество
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