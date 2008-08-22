Четыре новых моста построят в Тюмени

В планы на ближайшие пять лет, у управления автомобильных дорог входит постройка четырех мостов, ввод 30 километров городских улиц, а также несколько крупных проектов. Это запуск 50 лет Октября “в тоннель”. Под Мельникайте, Холодильной и Максима Горького будут проложены тоннели. Это позволит убрать с 50 лет Октября светофоры, на протяжении от Профсоюзной, до Одесской. Также планируется постройка над улицей Мориса Тореза эстакады. Второй уровень дороги позволит пропускать в два раза больше транспорта, идущего с Московского и Червишевского трактов.