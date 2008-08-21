«Шестерки» и «десятки» - самые угоняемые автомобили в Тюмени

Он отметил, что их количество по сравнению с прошлым годом сократилось. За 7 месяцев текущего года по городу Тюмени и югу области зарегистрировано 200 краж и 435 неправомерных завладений автотранспортными средствами. Похищено 75 автомобилей иностранного производства, 113 – российского производства (наибольшей «популярностью» у угонщиков среди российской техники пользуются автомобили семейства ВАЗ шестой и десятой модификации, среди иномарок – «Тойота», «Ниссан»).