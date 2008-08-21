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«Шестерки» и «десятки» - самые угоняемые автомобили в Тюмени

21 августа 2008, 16:32
На оперативном совещании с руководителями структурных подразделений главка начальника ГУВД по Тюменской области полковник милиции Сергей Сидаш рассказал о ситуации с кражами и угонами автотранспортных средств в Тюменском регионе.
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Тюмень

Он отметил, что их количество по сравнению с прошлым годом сократилось. За 7 месяцев текущего года по городу Тюмени и югу области зарегистрировано 200 краж и 435 неправомерных завладений автотранспортными средствами. Похищено 75 автомобилей иностранного производства, 113 – российского производства (наибольшей «популярностью» у угонщиков среди российской техники пользуются автомобили семейства ВАЗ шестой и десятой модификации, среди иномарок – «Тойота», «Ниссан»).

В горрайорганы внутренних дел УУР ГУВД по Тюменской области направлены рекомендации методического характера по раскрытию хищений автотранспортных средств, а также по предупреждению и раскрытию краж автотранспорта, совершенных преступниками с целью возврата их потерпевшим за денежное вознаграждение, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУВД по Тюменской области.

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