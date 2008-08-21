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Сегодня Мирон-ветрогон осень начинает

21 августа 2008, 10:44
Согласно православному календарю, 21 августа отмечают именины Мирона.В народном календаре 21 августа - день Мирона-ветрогона.

Согласно православному календарю, 21 августа отмечают именины Мирона.В молодости он был семейным человеком, занимался земледелием, славился добротой. Его избрали епископом, и он получил от Господа дар чудотворения. Скончался в 100-летнем возрасте около 350 года.

В народном календаре 21 августа - день Мирона-ветрогона.

Считалось, что в этот день следует ожидать усиления ветра: "Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красному лету стонут". Древние славяне считали, что после Яблочного Спаса (19 августа) начиналась осень.

По погоде на Мирона судили о погоде на предстоящий январь.

Замечали, что если в ночь на Мирона случится ранний иней, быть доброму урожаю в будущем году.

На Руси на Мирона-Ветрогона было принято ходить в лес за опятами и брусникой.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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