Страховая группа "УРАЛСИБ" при поддержке МВД России начинает информационную программу по безопасности граждан под слоганом "Победив безразличие – победим преступность". Кампания призвана помочь гражданам обезопасить себя и тем самым снизить уровень преступности в обществе.
В рамках программы создан Интернет-сайт http://www.ugrozenet.ru/, где размещены практические советы, которые помогут гражданам оградить себя и своих близких от ежедневных рисков. Он-лайн ресурс описывает широкий спектр способов повышения личной безопасности: от соблюдения санитарных норм на приусадебном участке до правил поведения в экстремальных ситуациях. Реализация программы будет сопровождаться медийной кампанией и размещением советов по личной безопасности на щитах наружной рекламы. Кампания продлится с августа по ноябрь 2008 года и охватит 23 крупнейших города России.
"Неотъемлемой составляющей в предоставлении страховой защиты, наряду с компенсацией за последствия страховых событий, является содействие в их предотвращении, – говорит Генеральный директор Страховой группы "УРАЛСИБ" Наталья Шапрова. – Свою социально-гражданскую ответственность наша компания реализует, в том числе, и через участие в таких программах. Именно так мы хотим призвать наших сограждан уделять больше внимания вопросам личной и общественной безопасности. Серьезное отношение общества в целом и каждого из нас в частности к этим вопросам, наше неравнодушие и внимание друг к другу позволит предотвратить различные опасные ситуации".
Как отметил Максим Савицкий, Старший вице-президент, Руководитель Службы общекорпоративного маркетинга и рекламы ФК "УРАЛСИБ", "сегодня государство и бизнес становятся все более активными партнерами, особенно при решении социальных задач. Безопасность человека – важнейшая и ключевая составляющая качества нашей жизни. Мы уверены, что эта программа даст жителям России очень простые, но полезные советы по обеспечению собственной безопасности в любой ситуации – дома, на улице, в транспорте. Участие в социальной рекламе для нас - важная часть миссии по формированию всесторонне здорового общества в России".
Это уже не первый социальный проект, реализованный Страховой группой "УРАЛСИБ". С 2004 года БАНК УРАЛСИБ и Страховая группа "УРАЛСИБ" в сотрудничестве с Фондом поддержки социальных и информационных программ "Народная инициатива" участвуют в информационных программах МВД России по безопасности имущества, а также в социальной программе Департамента семейной и молодежной политики по поддержке материнства, детства и семьи. Прошедшая в 2006 году кампания "С прибавлением!" стала одним из самых заметных и примеров эффективной социальной рекламы. В 2007 году Страховая Группа УРАЛСИБ стала участником федеральных кампаний социальной рекламы, посвященных вопросам безопасности жилища и сохранения имущества граждан.