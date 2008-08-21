Победив безразличие – победим преступность

"Неотъемлемой составляющей в предоставлении страховой защиты, наряду с компенсацией за последствия страховых событий, является содействие в их предотвращении, – говорит Генеральный директор Страховой группы "УРАЛСИБ" Наталья Шапрова. – Свою социально-гражданскую ответственность наша компания реализует, в том числе, и через участие в таких программах. Именно так мы хотим призвать наших сограждан уделять больше внимания вопросам личной и общественной безопасности. Серьезное отношение общества в целом и каждого из нас в частности к этим вопросам, наше неравнодушие и внимание друг к другу позволит предотвратить различные опасные ситуации".