На субботнее авиашоу тюменцы смогут добраться автобусом

С 10 до 20 часов до остановки «Аэропорт Плеханово» будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 96 «Завод медицинского оборудования - а/п Плеханово» и № 41 «ТюмГАСУ - а/п Плеханово». Интервал движения транспорта составит 13 и 20 минут соответственно.