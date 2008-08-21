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На субботнее авиашоу тюменцы смогут добраться автобусом

21 августа 2008, 15:34
На авиационное шоу «В гостях у «ЮТэйр», которое состоится 23 августа, жители и гости города смогут доехать общественным транспортом.
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Тюмень

На авиационное шоу «В гостях у «ЮТэйр», которое состоится 23 августа, жители и гости города смогут доехать общественным транспортом.

С 10 до 20 часов до остановки «Аэропорт Плеханово» будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 96 «Завод медицинского оборудования - а/п Плеханово» и № 41 «ТюмГАСУ - а/п Плеханово». Интервал движения транспорта составит 13 и 20 минут соответственно.

Также до аэропорта Плеханово можно доехать на маршрутных такси: № 9-к «Центральный рынок - а/п Плеханово», № 52 «Центральный рынок - а/т «Глория», № 79 «ул. Моторостроителей - а/п Плеханово».

До остановки «Аккумуляторный завод» будут курсировать автобусные маршруты № 9 «Сквер им. Немцова - деревня Плеханово» и № 14 «ул. Депутатская - Районная больница», а также маршрутные такси № 82 «п. Энтузиастов - Аккумуляторная».

Управление по транспорту просит тюменцев быть внимательными и осторожными при переходе через железную дорогу!

#Новости#ЮТэйр#Тюмень#Ксения#Общество
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