Квадратные метры от застройщика можно купить, не переплачивая агентствам

«Магазин долевок» - это та ступенька, которая уже сейчас помогает тюменским застройщикам увеличить объемы продаж квадратных метров жилья. Этот проект – своего рода некое партнерство строительных компаний Тюмени для экспансии в северные города.
Первый офис этого «магазина» открылся в декабре прошлого года в Сургуте. «После очередной сделки по продаже доли нашего строящегося объекта северному клиенту, мы поняли, что работу с многочисленными покупателями, проявляющими интерес к тюменскому жилью, необходимо структурировать и систематизировать - открыть офис продаж в северных городах. Предлагать же к продаже товар только нашей компании ограничивает клиенту выбор такого объекта, в котором он нуждается – так и появилась идея открыть некий «супермаркет недвижимости», который предоставит клиентам полную, и что немаловажно, достоверную информацию как о строительном объекте, так и о застройщике» - отмечает директор холдинга «Сиб-Строй» Эдуард Давыдов на презентации «Магазина долевок», прошедшей сегодня в офисе компании.
«Магазин долевок» - это не очередное агентство недвижимости, а отдельный самостоятельный и более масштабный проект по реализации только первичных квадратных метров жилья от застройщика. Огромный плюс и отличие «Магазина» от агентства – это то, что клиент не платит никаких процентов, взносов и т.д. он платит только за покупаемую у застройщика площадь, а свои денежные средства «магазин» получает непосредственно от застройщика в двух видах (в виде ежемесячного взноса и процента от сделок). «Более заинтересованы в продажах именно застройщики, поэтому за выполненную сделку и должен заплатить застройщик» - считает гендиректор компании «Сиб-Строй». Таким образом, в открытом офисе Сургута клиент покупает квадратные метры в Тюмени по той же цене, по которой застройщик эти площади реализует – тюменское жилье по ценам Тюмени, не выезжая из Сургута!
Квартира, выбранная клиентом, бронируется за «Магазином долевок» (за данным клиентом) на 7 дней. За это время происходит сбор и подписание всех необходимых документов между клиентом и застройщиком. После подписания договора клиент производит оплату, и документы отправляются в Тюмень представителю «Магазина долевок», который проводит дальнейшее оформление в регистрационной палате.
После оплаты в течение трех-четырех недель клиент получает договор долевого участия, зарегистрированный в тюменской регистрационной палате. «Магазин долевок» активно сотрудничает с различными банками, поэтому покупка доли может быть не только наличными средствами, но и банковскими продуктами»
Компания-застройщик и «Магазин долевок» имеют в работе два договора: договор на оказание услуг, при котором «Магазин» выдает клиенту полную и достоверную информацию о застройщике, оказывает полное рекламное оформление строительного объекта, а также совершает не менее указанного застройщиком количества продаж; и договор комиссий, который позволяет клиенту произвести оплату за приобретаемое жилье непосредственно через кассу «Магазина», (минуя банки и получая все расчетные документы сразу), а магазин уже пересылает полученные средства на счет застройщика. К этим договорам выдается доверенность, которая дает право «Магазину» представлять интересы застройщика и подписывать документы, связанные с оформлением сделки.
Отличительная черта такого магазина от агентства в том, как и говорилось выше, что эта «кладовая» недвижимости в полном объеме информирует об объекте и застройщике. По словам Эдуарда Георгиевича, к участию в проекте приглашаются только те застройщики, которые работают с соблюдением всех требований законодательства, не имеют никаких нареканий со стороны администрации города и области и не имеют разбирательств со стороны надзорных служб. «Мы работаем с такими застройщиками, в которых мы уверены, которые дадут гарантии нашим клиентам, что нечасто делают агентства» - отмечает он.
Для наглядного просмотра объекта недвижимости главное требование к застройщику – наличие собственного электронного сайта. Постоянная живая связь застройщика и «Магазина долевок» налажена всяческими путями. Объект подбирается индивидуально: будь это квартирка для студента – поближе к университету, будь это жилье для пенсионеров – спальные районы, будь это место жительства для молодой пары – центр. Все объекты отображаются на карте города, а инфраструктура района обозначена на сайтах компаний-застройщиков. Эдуард Давыдов также отмечает, что «по желанию клиента ему может быть организован выезд на место стройки в Тюмень, где он сможет посмотреть объект и получить всю дополнительную информацию от конкретного застройщика».
«Магазин долевок» - это проект по объединению застройщиков, которые заинтересованы в сбыте квадратных метров жилья. В Москве и Санкт-Петербурге подобные формы партнерства успешно существуют и развиваются. Северный регион мигрирует в Тюмень достаточно активно, поэтому такое направление рынка реализации достаточно перспективно. «В данный момент планируется открытие еще четырех филиалов в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Новом Уренгое и Надыме» - сообщает Директор «Магазина долевок».
Евгения Ноговицина