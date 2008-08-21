Квадратные метры от застройщика можно купить, не переплачивая агентствам

«Магазин долевок» - это не очередное агентство недвижимости, а отдельный самостоятельный и более масштабный проект по реализации только первичных квадратных метров жилья от застройщика. Огромный плюс и отличие «Магазина» от агентства – это то, что клиент не платит никаких процентов, взносов и т.д. он платит только за покупаемую у застройщика площадь, а свои денежные средства «магазин» получает непосредственно от застройщика в двух видах (в виде ежемесячного взноса и процента от сделок). «Более заинтересованы в продажах именно застройщики, поэтому за выполненную сделку и должен заплатить застройщик» - считает гендиректор компании «Сиб-Строй». Таким образом, в открытом офисе Сургута клиент покупает квадратные метры в Тюмени по той же цене, по которой застройщик эти площади реализует – тюменское жилье по ценам Тюмени, не выезжая из Сургута!