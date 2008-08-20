«Ford» представит компактную модель «Ка»

P.S. В связи с низкой популярностью предыдущего поколения (за семь лет было продано всего 189 таких автомобилей) решение о поставке «Ford Ka New» в Россию пока не принято. Однако с выходом очередной серии бондианы ситуация может измениться – в ленте «Quantum of solace» «малышке» будет уготована роль автомобиля девушки Бонда. Как знать, быть может «Ka» повторит судьбу своего старшего «брата» «Mondeo», который до участия в «Casino Royale» также не мог похвастаться особой любовью у покупателей. Ну а пока остается только ждать осени и надеяться на появление «Ford Ka» в нашей стране.