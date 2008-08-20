«Ford» представит компактную модель «Ка»

Для наших соотечественников марка «Ford» это, прежде всего «Focus», однако у европейцев не меньшим спросом пользуется и компактная модель «Ka», новое поколение которой будет представлено на Парижском автосалоне осенью этого года.
За те двенадцать лет, что выпускается этот автомобиль, он успел побывать и в роли локомотива марки (именно «Ka» стала первым носителем фирменного дизайна «New Edge»), и в статусе одного из самых популярных и необычных автомобилей компакт-класса. Однако годы идут и то, что в 1996 казалось выдающимся, нынче уже не котируется. В компании «Форд» это прекрасно понимают и вслед за другими моделями, исполненным в ключе «Kinetic Design», настал черед обновления и самой маленькой машины марки.
Официальная премьера состоится во Франции в рамках Парижского автосалона, но уже сейчас компания распространила предварительную информацию о новинке. Как и ожидалось, «граненый» дизайн уступил место плавным линиям нового стиля марки – описывать внешний облик бессмысленно, фотографии скажут об этом лучше всяких слов. Технические характеристики, увы, пока держат в тайне, но известно, что новая «Ka» построена на платформе «FIAT Panda»-«FIAT 500», да и интерьер с некоторыми изменениями перекочевал с итальянских машин. Так или иначе, руководство «Ford» надеется, что новинку ждет успех – об остальном просят не делать скоропалительных выводов и дождаться официальной премьеры машины, где и будут раскрыты все карты.
P.S. В связи с низкой популярностью предыдущего поколения (за семь лет было продано всего 189 таких автомобилей) решение о поставке «Ford Ka New» в Россию пока не принято. Однако с выходом очередной серии бондианы ситуация может измениться – в ленте «Quantum of solace» «малышке» будет уготована роль автомобиля девушки Бонда. Как знать, быть может «Ka» повторит судьбу своего старшего «брата» «Mondeo», который до участия в «Casino Royale» также не мог похвастаться особой любовью у покупателей. Ну а пока остается только ждать осени и надеяться на появление «Ford Ka» в нашей стране.