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Тюменцы могут записаться в автошколу, не выходя из дома

19 августа 2008, 10:19
Автошкола «Машинка» предлагает записаться на курсы по подготовке водителей категории «В» легко, быстро и не отходя от компьютера.

Теперь, находясь дома или в офисе, каждый может зайти на сайт, где предоставлена исчерпывающая информация об автошколе, о документах, необходимых для поступления и сдаче экзаменов на право получения водительского удостоверения.

Кроме того, на главной странице сайта всегда есть подробная новостная информация обо всех наборах в группы с указанием времени занятий и сроках обучения. Эти новости дублируются в одноименном разделе сайта. Выбрав наиболее подходящую дату одним щелчком мыши можно перейти в раздел «Запишись в новую группу», заполнить небольшую анкету и отправить ее в автошколу. Через мгновение методисты школы получат письмо, зачислят Вас в выбранную Вами группу и обязательно уведомят об этом.

#Новости#Автовладельцы#Правила дорожного движения#Транспорт#Ксения#Общество
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