Тюменцы могут записаться в автошколу, не выходя из дома

Кроме того, на главной странице сайта всегда есть подробная новостная информация обо всех наборах в группы с указанием времени занятий и сроках обучения. Эти новости дублируются в одноименном разделе сайта. Выбрав наиболее подходящую дату одним щелчком мыши можно перейти в раздел «Запишись в новую группу», заполнить небольшую анкету и отправить ее в автошколу. Через мгновение методисты школы получат письмо, зачислят Вас в выбранную Вами группу и обязательно уведомят об этом.