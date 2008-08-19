Суровые челябинские парни жгут или тюменский «Drift Challenge»-2008

Стоило дрэг-рейсингу крепко встать на ноги и обрести своих поклонников, как появилось новое увлечение – дрифтинг. Искусство управляемого заноса не так давно пришло к нам из-за границы, но уже успело завоевать сердца любителей красивых гонок. Таковые нашлись и в Тюмени, где 17 августа состоялся «Конкурс водительского мастерства по дрифтингу».
Родиной дрифта по праву считается Япония, где прохождение поворотов в заносе приобрело статус поистине национальной гордости. Позже мастера этого вида автогонок появились в США и Европе, вырастившие любительские состязания до уровня национальных чемпионатов. До России, как водится, новомодное увлечение докатилось в ту пору, когда весь цивилизованный мир давным-давно познал дрифтинг. Впрочем, за пару лет нашим соотечественникам удалось многое – русские стали частыми гостями на зарубежных дрифт-пати, а в этом году был дан старт первым профессиональным соревнованиям «Formula Drift Russia».
К счастью, регионы не остались в стороне от этих гонок и стали проводить собственные состязания. Отныне и Тюмень может относить себя к «продвинутым» городам, ведь в минувшие выходные в нашем городе прошел первая по-настоящему интересная и профессионально подготовленная дрифт-гонка с участием «знатоков» управляемого заноса, но обо всем по порядку.
Идею провести дрифт в Тюмени вынашивали давно, и вот, наконец, решились! 17 августа на автодроме РОСТО, что в поселке Метелево, под рев моторов в клубах дыма от жженой резины был дан старт «Конкурсу водительского мастерства по дрифтингу». Организаторами выступили Тюменский центр высшего водительского мастерства и автоклуб «Smart Drive Club».
По словам представителей ТЦВВМ – «Дрифт – это не столько шоу, сколько демонстрация возможностей гонщика и автомобиля. Движение в заносе требует предельной концентрации и выверенности движений, что позволяет участникам выявить свои слабые стороны на закрытой площадке, без риска попасть в аварию, что, естественно, является немалым опытом для обычного, городского движения и может спасти в экстренной ситуации». Убедиться в правоте этих слов можно было по ходу мероприятия, которое началось с тренировочных и квалификационных заездов. Члены «Smart Drive Club» подготовили трассу, отличающуюся необыкновенной «демократичностью» - конфигурация позволяла проявить себя и новичкам в дрифте, и продемонстрировать уровень своего мастерства подготовленным гонщикам. В два часа пополудни взревели моторы и на площадку один за одним стали выезжать участники.
Тренировка позволяла каждому из пилотов пройти по три круга в максимально удобном для каждого дрифтера режиме – кто-то неспеша изучал трассу, а кто-то сломя голову давил на педаль газа, кружился в разворотах, а то и вовсе вылетал за пределы площадки. Впрочем, на то она и тренировка, чтобы «вкатиться» и уже в боевом режиме не совершать ошибок. За два отведенных на пристрелочные заезды часа пилоты в подробностях изучали «поле битвы», а зрителям представилась возможность познакомиться с гонщиками и их автомобилями. Помимо гоночных болидов на площадке были представлены творения автохудожников, но, естественно, всё внимание было приковано к непосредственным участникам соревнований.
География пилотов не ограничивалась Тюменью. На «Drift Challenge» прибыли гости из Челябинска, Екатеринбурга и Сургута. Их техника, кстати сказать, тоже была весьма разнообразна: от родных «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2107», японских «Nissan Skyline», «Nissan Silvia», «Nissan 180SX» разных поколений, а также «близнецов» «Lexus IS200»-«Toyota Altezza» до «BMW 325» и «Toyota Soarer». Не иначе как под впечатлением от публикаций в журналах, где распались в комплиментах к «Silvia» и называли эту машину не иначе как «идеальным автомобилем для дрифта», тюменцы с благоговейным трепетом изучали эти японские купе, а вот над ВАЗами разве что не смеялись в голос, однако первые же заезды в корне изменили мнение публики.
«Мало купить мощную иномарку – надо научиться её управлять» - всю правоту этого утверждения в полной мере подтвердили пилоты на «японцах». Участники стремились показать всю мощь своих стальных коней, давили на газ и вместо красивого прохождения поворотов «веером» радовали публику лишь беспомощными разворотами и вылетами за пределы траектории. Пошатнувшееся знамя отечественного дрифта сумела поддержать челябинская команда «ExAnimoСпорт», которая покорила сердца публики качественным дрифтом на… отечественной «классике»! Никто и представить не мог, что российские машины могут ТАК ехать. Впрочем, отстоять честь иномарок удалось ребятам из Екатеринбурга – команда «Smile Drift Team» на своих «Ниссанах» задала темп для всех остальных «иномарочников». Но то были лишь предварительные заезды, а главные старты ждали впереди…
В 16:00 состоялась торжественная церемония открытия, на которой представили всех участников, а также состоялось импровизированное выступление команды «ExAnimoСпорт», порадовавшей публику своими сногсшибательными трюками. А как еще назвать действо, когда автомобиль под рев мотора и в клубах дыма от покрышек шлифует асфальта, а его пилот, стоя на крыше машины, приветствует собравшихся зрителей. Или, например, парный дрифт – дуэт двух «семерок» кружится вокруг бесстрашного напарника по команде, который «держит» автомобили на расстоянии вытянутой руки от себя. Приехать в Метелево стоило хотя бы для того, чтобы увидеть это, но то был лишь аперитив к главному блюду, которым и стали, собственно, «боевые» заезды.
Выступления гонщиков судьи оценивали по ряду параметров: угол скольжения, траектория прохождения поворотов, скорость движения и зрелищность. Исходя из этих критериев судьи, по окончании каждого из зачетных кругов, оценивают участника, а после финиша всех пилотов, формируется группа для парного дрифта, где восьмерка лучших гонщиков будет разбита на пары для совместного прохождения дистанции.
Вполне предсказуемо в финальную часть пробились пилоты из Челябинска и Екатеринбурга, которые ехали без особых ошибок, чего не скажешь о тюменцах. Увы, но нашим землякам не удалось пробиться в парные заезды, так как сказались недостаток опыта и, по всей видимости, стремление покрасоваться перед своим трибунами. Так или иначе, но победу разыграли гости турнира. Первое место занял Денис Домнин из Челябинска, вторым стал представителя Екатеринбурга – Андрей Акулов, а бронзовая медаль также уехала в Челябинск вместе с Павлом Неверовым. Как говорится, челябинские гонщики настолько суровы, что даже на отечественных машинах оставляют позади признанных «лидеров» дрифта.
Несмотря на то, что отведать призового шампанского тюменским пилотам не удалось, они не разочаровались. Мероприятие удалось, участники, гости и зрители остались довольны, а это значит, что есть повод продолжать начатое – гонщикам для того, чтобы взять реванш, а организаторам, чтобы развивать тюменский автоспорт во всех его проявлениях.