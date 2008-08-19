Суровые челябинские парни жгут или тюменский «Drift Challenge»-2008

География пилотов не ограничивалась Тюменью. На «Drift Challenge» прибыли гости из Челябинска, Екатеринбурга и Сургута. Их техника, кстати сказать, тоже была весьма разнообразна: от родных «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2107», японских «Nissan Skyline», «Nissan Silvia», «Nissan 180SX» разных поколений, а также «близнецов» «Lexus IS200»-«Toyota Altezza» до «BMW 325» и «Toyota Soarer». Не иначе как под впечатлением от публикаций в журналах, где распались в комплиментах к «Silvia» и называли эту машину не иначе как «идеальным автомобилем для дрифта», тюменцы с благоговейным трепетом изучали эти японские купе, а вот над ВАЗами разве что не смеялись в голос, однако первые же заезды в корне изменили мнение публики.