Сегодня Яблочный Спас

Сегодня Преображение Господне. Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор - лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет.
Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.
Это традиционный праздник урожая. В этот день в церквях освящают плоды земли, то есть яблоки, груши, сливы и др. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника «Яблочный Спас». Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как по легенде яблоки им можно употреблять только после Спаса.
В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот и немощных.
В России до праздника Преображения считалось грехом употреблять яблоки и другие фрукты. До второго Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов. Яблоки, поспевшие к этому сроку, называют «спасовскими».
В народе говорили, что со Спаса «погода преображается». И добавляли, что «каков второй Спас - таков и январь».
Становится холодно к ночи. С этого времени считается лучший посев ржи, если погода тому благоприятствует. «Посей под погоду, будешь есть хлеб год от году» - говорили в старину.