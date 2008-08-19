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Сегодня Яблочный Спас

19 августа 2008, 10:05
Сегодня Преображение Господне. Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом или Яблочным Спасом.

Сегодня Преображение Господне. Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор - лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет.

Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Это традиционный праздник урожая. В этот день в церквях освящают плоды земли, то есть яблоки, груши, сливы и др. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника «Яблочный Спас». Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как по легенде яблоки им можно употреблять только после Спаса.

В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот и немощных.

В России до праздника Преображения считалось грехом употреблять яблоки и другие фрукты. До второго Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов. Яблоки, поспевшие к этому сроку, называют «спасовскими».

В народе говорили, что со Спаса «погода преображается». И добавляли, что «каков второй Спас - таков и январь».

Становится холодно к ночи. С этого времени считается лучший посев ржи, если погода тому благоприятствует. «Посей под погоду, будешь есть хлеб год от году» - говорили в старину.

#Новости#Народный календарь#Православные праздники#Таня#Общество
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