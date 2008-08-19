Сегодня Яблочный Спас

Это традиционный праздник урожая. В этот день в церквях освящают плоды земли, то есть яблоки, груши, сливы и др. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника «Яблочный Спас». Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как по легенде яблоки им можно употреблять только после Спаса.