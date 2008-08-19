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23-24 августа тюменских гонщиков ждет «Железный перебор»

19 августа 2008, 11:35
23-24 августа 2008 г. Тюменский внедорожный клуб при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и администрации Нижнетавдинского района проводит III этап Первенства Тюменской области по трофи-рейдам «Железный перебор. Искинская трясина».

23-24 августа 2008 г. Тюменский внедорожный клуб при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и администрации Нижнетавдинского района проводит III этап Первенства Тюменской области по трофи-рейдам «Железный перебор. Искинская трясина».

Трофи – разновидность ралли в условиях сложного бездорожья и сложно-пересеченной местности.

К участию в соревнованиях допускаются автомобили колесной формулы 4х4 (внедорожники). В зависимости от уровня подготовки автомобилей спортивные зачеты пройдут в категориях «стандарт» (серийные внедорожники), «экстрим» (ТР (технический регламент) 1,2 т.е. подготовленные автомобили - допускается установка электро-, гидролебедок, колеса увеличенного диаметра до 33 дюймов включительно), «спорт» (ТР3 - диаметр комплектного колеса до 36 дюймов при наличии одной или нескольких электро., гидро-, или механических лебёдок) и ATV (квадроциклы).

Трасса трофи-рейда пройдет по территории Нижнетавдинского района от д. Тюнево Карагандинский по Велижанскому тракту в направлении Тобольского тракта до д. Красный Яр, Носырева, Ключи. Трасса состоит из двух спецучастков – линейная тарированная трофи-гонка (отработанный карьер в р-не д. Красный Яр) и ночное GPS-ориентирование по указанному району.

Предварительные заявки поступили от спортсменов из Тюмени, Сургута, Кургана, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя, для участия ожидаются 40 экипажей.

Организаторы приглашают зрителей поболеть за спортсменов, а смелых владельцев внедорожников испытать себя и свои автомобили, приняв участие в соревнованиях в категории «рейд».

Болельщики смогут посмотреть линейную трофи-гонку 23 августа с 11-00 до 15-00 на 16 км. автодороги Велижанский тракт (20 км.)– д. Красный Яр.

Базовый лагерь соревнований расположится в д. Красный Яр. В программе – веселое непринужденное общение и обмен опытом, просмотр видео-фильмов с соревнований Центральной и Уральской зоны трофи-рейдов.

Расписание соревнований:

22.08.08.

20-00 – Открытие Базового лагеря (БЛ). Регистрация. PRE-пати. (БЛ).

23.08.08.

07-00 – 10-00 Регистрация участников, административная и техническая инспекции

10-00 – 10-50 Брифинг (открытие соревнований, жеребьевка)

11-00 – 12-30 Старт СУ1

12-00 – открытие финиша СУ1

15-00 Закрытие финиша СУ1

15-00 – 18-45 Отдых, обед, ремонт Базовый лагерь (БЛ)

18-45 - 19-00 Брифинг СУ 2 БЛ

19-00 Старт СУ2 (старт общий) БЛ

21-00 Открытие финиша Су2 БЛ

24 августа 2008г.

10-00 Закрытие финиша СУ2 БЛ

11-00 Предварительные результаты III этапа.

12-00 Торжественное награждение и закрытие соревнований.

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