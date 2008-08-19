23-24 августа тюменских гонщиков ждет «Железный перебор»

К участию в соревнованиях допускаются автомобили колесной формулы 4х4 (внедорожники). В зависимости от уровня подготовки автомобилей спортивные зачеты пройдут в категориях «стандарт» (серийные внедорожники), «экстрим» (ТР (технический регламент) 1,2 т.е. подготовленные автомобили - допускается установка электро-, гидролебедок, колеса увеличенного диаметра до 33 дюймов включительно), «спорт» (ТР3 - диаметр комплектного колеса до 36 дюймов при наличии одной или нескольких электро., гидро-, или механических лебёдок) и ATV (квадроциклы).