Тюменцы покоряют Монблан

Процесс восхождения должен занять около 8 часов, и это нешуточное испытание. Если еще прибавить к этому низкую температуру (порядка -20-25 градусов) и сильный ветер (10 м/с) – такое могут выдержать только настоящие мужчины. Но по словам Максима Максимова, участника проекта и директора агентства «Дилижанс», «горы берут не ногами, а головой». Поэтому важна не столько не физическая подготовка, сколько эмоционально-психологический настрой. Почти 50 процентов тех, кто пытается покорить Монблан, сдаются. К тому же альпинизм – экстремальный вид спорта, в котором присутствует громадная доля риска. Смертельные исходы на Монблане уже были.