Тюменцы покоряют Монблан

С 19 по 29 августа двенадцать самых азартных и смелых бизнесменов Тюмени совершат восхождение на неприступную вершину Монблан. Их целью является не только покорить гору, но и водрузить на ней флаг с гербом Тюмени. Восхождение будет проходить во Франции, в городе Шамони, и это будет являться действительно мероприятием мирового масштаба. Организаторами его стали федеральная сеть журналов «Банзай» и агентство путешествий «Дилижанс». Спонсоры проекта – магазин «Кураж», являющийся официальным представителем брэнда Mont Blanc, и магазин «Лапландия».
На пресс-конференции, прошедшей 15 августа в зале компании «Гранд Медиа», журналистам представился единственный шанс задать все интересующие их вопросы участникам проекта. Кроме того, на пресс-конференции присутствовали представители от спонсоров и партнеров проекта, а так же профессиональные альпинисты, которые пожелали начинающим покорителям вершин удачи и особенно хорошей погоды – это самое главное.
Процесс восхождения должен занять около 8 часов, и это нешуточное испытание. Если еще прибавить к этому низкую температуру (порядка -20-25 градусов) и сильный ветер (10 м/с) – такое могут выдержать только настоящие мужчины. Но по словам Максима Максимова, участника проекта и директора агентства «Дилижанс», «горы берут не ногами, а головой». Поэтому важна не столько не физическая подготовка, сколько эмоционально-психологический настрой. Почти 50 процентов тех, кто пытается покорить Монблан, сдаются. К тому же альпинизм – экстремальный вид спорта, в котором присутствует громадная доля риска. Смертельные исходы на Монблане уже были.
Но участников проекты «Банзай покоряет мир 2008: Монблан» ничто не останавливает. Как считают многие из них, только через преодоление себя можно стать настоящим мужчиной. А председатель совета директоров журнала National Business Валерий Гут говорит, что «многие тюменские бизнесмены ездят отдыхать в Турцию, а хотят чего-то другого». Валерий не хочет становиться таким, и поэтому он в числе участников проекта.
Остается пожелать будущим альпинистам успеха (в котором не возникает сомнений, посмотрев им в глаза) и счастливого возвращения домой. О развитии событий можно будет узнавать по радио «Шансон», а когда участники вернутся домой, будет показан фильм о том, что для тюменцев нет неприступных вершин!
Монблан (фр. Mont Blanc, итал. Monte Bianco, букв. «белая гора») – кристаллический массив и одноименная вершина в Западных Альпах, на границе Франции и Италии, самый высокий в Западной Европе (4810 м).