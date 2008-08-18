Сегодня Евстигней погоду на декабрь предсказывает

Во время жатвы жнецы старались найти на одном стебле самое большое число колосьев. Если таковых найдется двенадцать, то он называется «житной маткой» или спорыньей. Нашедшие эти колосья хранят их как зеницу ока в продолжение всего года. Когда приходит время посева, их рассеивают первыми с твердой надеждой на получение от них обильного урожая.