Сегодня Евстигней погоду на декабрь предсказывает

Сегодня день памяти мученика Евстигнея. Он был на военной службе, но в старости отошел от службы и проводил в молитвах и постах. В возрасте 110 лет Евстигней был казнен.
В народе 18 августа называют днем Евстигнея Житника.
В этот день проходило заклинание жнив на все четыре стороны от нечистой силы. Говорили: «Мать сыра земля! Уйми ты всяку гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела».
Во время жатвы жнецы старались найти на одном стебле самое большое число колосьев. Если таковых найдется двенадцать, то он называется «житной маткой» или спорыньей. Нашедшие эти колосья хранят их как зеницу ока в продолжение всего года. Когда приходит время посева, их рассеивают первыми с твердой надеждой на получение от них обильного урожая.
По передаваемым из поколения в поколение правилам, жали всегда молча. Песни звучали по дороге в поле и обратно.
На Евстигнея едят сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего бывают здоровы и имеют свежий цвет лица. В комнатах развешивают связки луковиц - чтобы воздух очищался.
Считалось, что каков Евстигней - таков и декабрь.