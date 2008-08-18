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На Калининском рынке Тюмени горел магазин

18 августа 2008, 16:46
В воскресенье противопожарные подразделения города выехали на ул. Лизы Чайкиной, 57.
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Тюмень

По второму повышенному номеру вызова огнеборцы ликвидировали загорание в магазине «Изюминка»: огонь охватил семьдесят метров одноэтажного торгового заведения.

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в областном управлении МЧС по Тюменской области, пламя перекинулось и на стоящий рядом с магазином автомобиль «Тойота – Камри».

Женщина 1953 года рождения, находившаяся в магазине, получила отравление угарным газом, и была госпитализирована в больницу. Еще около десяти человек получили медицинскую помощь на месте врачами скорой помощи.

Двенадцать единиц основной и специальной пожарной техники было сосредоточено на месте происшествия, 32 сотрудника подразделений МЧС участвовали в тушении серьезного пожара. О размере и интенсивности возгорания можно судить по следующим цифрам: для обеспечения бесперебойного водоснабжения, дежурным караулам пришлось прокладывать магистральную линию, протяженностью 200 метров. Также было создано три звена газодымозащитной службы: человеческих жертв и крупного материального урона, благодаря четким действиям пожарных расчетов, удалось избежать.

Через час, пламя было потушено – по предварительной версии,причиной пожара стало занесение открытого источника огня.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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