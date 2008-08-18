На Калининском рынке Тюмени горел магазин

Двенадцать единиц основной и специальной пожарной техники было сосредоточено на месте происшествия, 32 сотрудника подразделений МЧС участвовали в тушении серьезного пожара. О размере и интенсивности возгорания можно судить по следующим цифрам: для обеспечения бесперебойного водоснабжения, дежурным караулам пришлось прокладывать магистральную линию, протяженностью 200 метров. Также было создано три звена газодымозащитной службы: человеческих жертв и крупного материального урона, благодаря четким действиям пожарных расчетов, удалось избежать.