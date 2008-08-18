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22 августа Тюмень отметит День Государственного флага РФ

18 августа 2008, 10:33
22 августа в нашей стране будет отмечаться Дня Государственного флага Российской Федерации.
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Тюмень

К этому празднику в Тюмени будут приурочены книжные выставки, выставка-календарь "Государственная символика: история и современность", выставка-просмотр "Трехцветный флаг России".

Порадуют тюменцев также и массовые мероприятия. В этот день, 22 августа на площади у ДК «Водник» пройдет праздничная программа «Я рисую край родной», посвященная Дню Государственного флага РФ, в ДК «Торфяник» состоится праздничный концерт «Свобода. Верность. Мужество», а в ДК «Орфей» - тематическая программа «Гордо вейся, флаг Российский».

#Новости#Праздники#Россия#Тюмень#Ксения#Культура
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