22 августа Тюмень отметит День Государственного флага РФ

Порадуют тюменцев также и массовые мероприятия. В этот день, 22 августа на площади у ДК «Водник» пройдет праздничная программа «Я рисую край родной», посвященная Дню Государственного флага РФ, в ДК «Торфяник» состоится праздничный концерт «Свобода. Верность. Мужество», а в ДК «Орфей» - тематическая программа «Гордо вейся, флаг Российский».