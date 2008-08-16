Застройщики "элиток" не боятся, что покупателя им не хватит

Жилой дом «Ладья», входящий в состав уже построенного «Серебряковского квартала», представляет компания «Тюменинвестстрой». По мнению их представителя, Светланы Сергеевны, этот дом относится именно к элитной недвижимости и располагается он в центре Тюмени в р-не улицы Советской. Отличие «Ладьи» в том, что квартиры этого дома не продавались на стадии строительства, как продают обычно. На сегодня дом построен полностью – это готовый продукт, предлагаемый покупателю, дом для тех, кто не готов ждать, а приобретает жилье сразу. Объект полностью подтверждает свой слоган «дом - это там, где твое сердце», поскольку он создан только для жилья, в нем не предусматривается никаких коммерческих площадей, исключением являются лишь два этажа здания (цокольный и первый), которые будет занимать детский досуговый центр.