Застройщики "элиток" не боятся, что покупателя им не хватит

Что же такое элитное жилье? Есть ли оно в Тюмени? – обсуждение этой темы происходило на заседании пресс-клуба «КВ – диалоги о недвижимости».
Стоимость жилья не является показателем элитности
В большинстве своем эксперты и гости пресс-клуба согласились с мнением, что в настоящее время не существует общепризнанной классификации элитной недвижимости, и сам термин «элитное жилье» трактуется каждым по-своему: для кого-то это индивидуальное жилье, для кого-то многоквартирный дом, минигород, пентхаус – варианты различны. Требования к техническому оснащению элитной недвижимости постоянно растут. Дома, всего несколько лет назад построенные в центре города как «элита», сегодня уже не дотягивают до требуемых элитных характеристик - перед застройщиком стоит задача как можно дольше поддерживать дом в классе элитной недвижимости, то есть уже сегодня нужно учесть, что будет востребовано через 10-15 лет.
Заместитель генерального директора по коммерции компании «Тюменинвестстрой» Светлана Утешева отмечает, что стоимость жилья уже не является показателем элитности, поскольку квартира в панельном доме в центре может быть по такой же цене, как хорошая качественная квартира в кирпичном исполнении в микрорайонах, а обязательные параметры для жилья высочайшего класса постепенно переходят и в другие классы.
«Жилье премиум-класса должно находиться в центре города, либо в непосредственной близости от него, архитектурный проект должен быть уникален, наличие подземного паркинга и стоянки для гостей должно быть обязательным, наличие обособленной инфраструктуры, индивидуальных планировок квартир, самых современных инженерных коммуникаций и систем, высота потолков должна составлять не менее трех метров и т.д.» - утверждает сертифицированный аналитик рынка недвижимости Валентина Трошина, ссылаясь на классификацию жилья премиум-класса, разработанную Российской Гильдией недвижимости.
Генеральный директор компании «НИККА-Центр» Татьяна Бячкова отмечает: «Один из признаков элитного жилья – экологически-чистый район – этот показатель не выдерживает ни один объект из представленных».
Олег Бузников частично согласился с вышесказанным, отметив, что само определение оно меняется с каждым моментом, так же как меняются технический прогресс, требования к комфортности жилья. Подходить к комплексности застройки сейчас актуально как никогда, она создает элитность самого местоположения. Если застройщик учел все, необходимые для комфортного проживания условия, внедрил по максимуму все достижения технического прогресса для улучшения качества жизни, тогда этот дом может называться элитным.
Чтобы понять, что же хотим мы называть объектом элитной недвижимости, организаторы пресс-клуба еженедельник «Квартирный вопрос» и АСО «PRимер» пригласили известных застройщиков нашего города рассказать о их проектах элитной недвижимости.
По тюменским волнам элитности на «Ладье»
Жилой дом «Ладья», входящий в состав уже построенного «Серебряковского квартала», представляет компания «Тюменинвестстрой». По мнению их представителя, Светланы Сергеевны, этот дом относится именно к элитной недвижимости и располагается он в центре Тюмени в р-не улицы Советской. Отличие «Ладьи» в том, что квартиры этого дома не продавались на стадии строительства, как продают обычно. На сегодня дом построен полностью – это готовый продукт, предлагаемый покупателю, дом для тех, кто не готов ждать, а приобретает жилье сразу. Объект полностью подтверждает свой слоган «дом - это там, где твое сердце», поскольку он создан только для жилья, в нем не предусматривается никаких коммерческих площадей, исключением являются лишь два этажа здания (цокольный и первый), которые будет занимать детский досуговый центр.
В разрезе того, что 2008 год объявлен годом семьи, можно сказать, что дом ориентирован на людей семейных, там нет 1-комнатных квартир. Из 60 квартир дома минимальными являются 2-комнатные (от 90 кв.м) и максимальные - 4-комнатные квартиры (180 кв.м), возможность варьировать планировки, конечно, присутствует.
Светлана Утешева также отмечает, что из новшеств в этом доме использованы встроенные пылесосы – это централизованная система, проходящая через весь дом, каждая квартира которого имеет доступ к пользованию. Встроенное кондиционирование, дополнительная шумоизоляция, парковочные места – подземные и надземные, круглосуточная охрана - уже неотъемлемая часть элитного жилья. Стоимость таких квартир составляет от 100 тысяч до 160 тысяч рублей за кв.м. в зависимости от этажа.
Всего 210 квартир на 4 гектарах – проект высочайшего уровня элитности
В квартале улиц М.Горького-Фабричной-Мельничной-Котовского на четырех гектарах земли УК «Статус» планирует построить жилой комплекс премиум-класса. Микрорайон будет состоять из трех 8-этажных домов на 180 квартир (по два машиноместа на квартиру) и одного дома на 30 квартир (три машиноместа на квартиру). 30-квартирный дом будут наполнять квартиры от 3-комнатных (от 170 кв.м) до 7-комнатных (400 кв.м.).
«Спросите у любого застройщика, что значит 210 квартир на 4 га, он скажет, что это очень мало, но мы сознательно выбрали такую плотность застройки, так как хотим создать проект высочайшего уровня и класса», - отметила Елена Путилова, директор по маркетингу УК «Статус».
На первых этажах зданий не предусмотрены никакие коммерческие площади – там будут размещены клубы по интересам: клуб для чтения газет, женский клуб, детский клуб, курительный клуб и др.
Инфраструктура микрорайона предусматривает элементы малых архитектурных форм, гармоничное озеленение, детские площадки, облагороженное озеро. Отличительной чертой комплекса является то, что никто, кроме его жителей не сможет воспользоваться услугами сауны, спорткомплекса с двадцати пяти метровым бассейном, расположенных на территории комплекса, поскольку они рассчитаны только на жителей микрорайона. Все въезды на территорию будут оснащены контрольно-пропускными пунктами, и любой гость должен будет получить разрешение от владельца квартиры, чтобы попасть в городок.
Название проекту еще не дано, время начала застройки и ценовая политика неизвестны, но, как утверждает Елена Александровна, потенциальные покупатели у них уже есть.
Построен два года назад, но все равно элита
Уникальность еще одного проекта «Цитадель» в том, что он один из первых элит-проектов Тюмени, построенный два года назад напротив здания областного Правительства. Минимальная площадь восьми квартир дома составляет 105 кв.м. Самые большие квартиры стандартной планировки до 260 кв.м, а квартиры индивидуальной планировки до 400 и выше кв.м.
«При строительстве данного объекта было ограничение высотности здания, что не позволило нам сделать высокие потолки» - отмечает Татьяна Бячкова. Отличительной чертой этого проекта является то, что подземный паркинг дома содержит гораздо больше машиномест, чем квартир в доме. Компании даже не пришлось проводить продаж как таковых, поскольку квартиры были раскуплены сразу.
Гендиректор компании «НИККА-Центр», представляя проект,отметила, что покупателями жилья в «Цитадели» являются в основном люди весьма состоятельные: топ-менеджеры и собственники крупных компаний, представители административного аппарата.
Замковые комплексы – безусловная элита
Комплексы «GreenHouse» и «Озерные Аркады», расположенные в микрорайонах, также считают элитными проектами. «В разное время разные причины не позволили этим районам сформироваться так, как они должны были сформироваться. Но весь набор, необходимый для качественного жилья, - это школы, детсады, торговые центры, инфраструктура – в принципе соблюдается в данных комплексах, приравнивая их к элитному жилью. На вторичном рынке такие дома не появляются. Одному комплексу 13 лет, другому – 10, и я считаю, что они не потеряли своей актуальности» - утверждает известный архитектор Андрей Табанаков.
"Элитка" в тихом центре Тюмени привлекает не меньше
Многоэтажный элитный дом, находящийся на улице Кирова, напротив Кукольного театра, в тихой части центра - это «Да Винчи Хауз». Дом всего на 14 квартир, на первом этаже которого расположены фитнес-центр и банк. Несмотря на то, что дом 5-6-этажный, в нем имеется лифт, который спускается в подземную парковку (каждая квартира имеет в своем распоряжении два машиноместа). В доме только 3- и 4-комнатные квартиры с минимальной площадью 147 кв.м, а также несколько двухуровневых квартир. Особенностью объекта является дополнительная горизонтальная стяжка, позволяющая создать дополнительную шумоизоляцию такой степени, что даже соседский ремонт не слышен жителям таких квартир.
По словам Ирины Яременко, эксклюзивного представителя интересов застройщика, директора риэлторской компании «Новый город», «все квартиры в доме проданы, осталась лишь одна 4-комнатная квартира, достаточно большой площади».
Застройщики Тюмени не боятся, что покупателя на всех не хватит, «более того, наши застройщики сейчас не могут удовлетворить их спрос, – сообщает Валентина Трошина, главный специалист компании «БрОК», из тех 120-150 тысяч квадратных метров элитного жилья, строящихся в Тюмени, на продажу выставлены не более 30%. Все остальное либо уже продано, либо зарезервировано. Всем, кто желает приобрести элитную недвижимость, остается лишь внимательно мониторить появляющиеся на рынке предложения».
Евгения Ноговицина