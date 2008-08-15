nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Владимир Якушев посетил строительные площадки Голышмановского района

15 августа 2008, 16:40
Сегодня губернатор Владимир Якушев с рабочим визитом посетил Голышмановский район.

В составе делегации также был заместитель губернатора Владимир Ковин, начальник управления строительства Евгений Мицкевич и директор департамента жилищно-коммунальной политики Андрей Слесаренко.

В первой части визита губернатор посетил голышмановский филиал Боровской птицефабрики, который в последнее время заметно увеличил обороты производства. Владимир Якушев такими темпами остался доволен. Затем он посетил местный рыбный питомник и ферму.

Во второй части визита губернатор принял участие в открытии 16-квартирного дома для льготной категории населения. После открытия Владимир Якушев поручил не останавливаться на этом и начать строительство 54-квартирного дома. Заметим, что строительство в Голышмановском районе идет усиленными темпами. Сегодня здесь также работают тюменские застройщики. Они планируют построить в районе три трехэтажных дома.

В конце визита губернатор посетил строительные площадки.

#Новости#Тюменская область#Таня#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25