Владимир Якушев посетил строительные площадки Голышмановского района

В составе делегации также был заместитель губернатора Владимир Ковин, начальник управления строительства Евгений Мицкевич и директор департамента жилищно-коммунальной политики Андрей Слесаренко.
В первой части визита губернатор посетил голышмановский филиал Боровской птицефабрики, который в последнее время заметно увеличил обороты производства. Владимир Якушев такими темпами остался доволен. Затем он посетил местный рыбный питомник и ферму.
Во второй части визита губернатор принял участие в открытии 16-квартирного дома для льготной категории населения. После открытия Владимир Якушев поручил не останавливаться на этом и начать строительство 54-квартирного дома. Заметим, что строительство в Голышмановском районе идет усиленными темпами. Сегодня здесь также работают тюменские застройщики. Они планируют построить в районе три трехэтажных дома.
В конце визита губернатор посетил строительные площадки.