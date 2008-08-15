Владимир Якушев посетил строительные площадки Голышмановского района

Во второй части визита губернатор принял участие в открытии 16-квартирного дома для льготной категории населения. После открытия Владимир Якушев поручил не останавливаться на этом и начать строительство 54-квартирного дома. Заметим, что строительство в Голышмановском районе идет усиленными темпами. Сегодня здесь также работают тюменские застройщики. Они планируют построить в районе три трехэтажных дома.