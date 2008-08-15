Париж и Берлин стали ближе тюменцам

Организатором выставки выступило Межвузовское творческое объединение «Пакс-студия» (при поддержке Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области).
Авторами выставки стали молодые художники, уже занимавшие призовые места на различных европейских конкурсах документальной фотографии. На фотографиях можно увидеть современный взгляд европейцев на знаменитые города Европы. Это не вылощенные картинки, снятые для глянцевых журналов, а правдоподобные сюжеты из жизни двух столиц. Здесь ежедневные походы по магазинам, вечерние прогулки, встречи с друзьями и незнакомцами, иностранцы, чудаковатые личности – столько интересного можно встретить в Париже и Берлине, рассмотреть в деталях улиц. «Свободные от формальных и содержательных ограничений», авторы продолжают любить жизнь, несмотря на растущие проблемы современного общества.
Рассмотреть фотографии можно дважды – поднимаясь по лестнице и спускаясь. Такое расположение экспонатов обусловливается строением «Башни», однако польза этого очевидна. Тот смысл, что не явен при первом просмотре, обязательно раскроется при повторной встрече.
Напомним, что выставку можно посмотреть абсолютно бесплатно.