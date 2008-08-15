Париж и Берлин стали ближе тюменцам

Авторами выставки стали молодые художники, уже занимавшие призовые места на различных европейских конкурсах документальной фотографии. На фотографиях можно увидеть современный взгляд европейцев на знаменитые города Европы. Это не вылощенные картинки, снятые для глянцевых журналов, а правдоподобные сюжеты из жизни двух столиц. Здесь ежедневные походы по магазинам, вечерние прогулки, встречи с друзьями и незнакомцами, иностранцы, чудаковатые личности – столько интересного можно встретить в Париже и Берлине, рассмотреть в деталях улиц. «Свободные от формальных и содержательных ограничений», авторы продолжают любить жизнь, несмотря на растущие проблемы современного общества.