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«Мост надежды» СПСР-Экспресс для жителей Осетии теперь и в Тюмени

15 августа 2008, 09:12
В связи с трагическими событиями в Южной Осетии в Тюмени организована специальная благотворительная акция по отправке гуманитарной помощи пострадавшим в ходе военных действий в регионе «Мост надежды».
Сюжет
Тюмень

СПСР-Экспресс скорбит вместе с южноосетинским народом и призывает помочь нашим гражданам, пережившим ужас войны, потерявшим близких и друзей, лишившихся крова, вернуться к мирной жизни. В связи с трагическими событиями в Южной Осетии в Тюмени организована специальная благотворительная акция по отправке гуманитарной помощи пострадавшим в ходе военных действий в регионе «Мост надежды».

СПСР-Экспресс предлагает каждому тюменцу стать причастными к помощи южноосетинскому народу! Компания СПСР взяла на себя ответственность организовать доставку грузов с гуманитарной помощью в города и населенные пункты Северной и Южной Осетии (спецрейсом).

С 14-го августа все филиалы СПСР начинают сбор и отправку грузов с гуманитарной помощью для Южно-Осетинского народа на специальных условиях – 25 рублей за килограмм! При доставке гуманитарной помощи из городов Северо-Кавказского округа во Владикавказ – 15 рублей за килограмм!

Гуманитарная помощь в виде продовольственных* и промышленных товаров будут приниматься во всех отделениях СПСР-Экспресс.

Если Вы не знаете пункт назначения гуманитарной помощи, то мы доставим отправление во Владикавказ, откуда оно перенаправится в места скопления беженцев и пострадавших жителей, в соответствии с данными МЧС или в сам пункт приема МЧС для дальнейшего распределения гуманитарной помощи. Также организован автомобильный спецрейс в Цхинвали для организации доставки и распределения грузов с гуманитарной помощью среди жителей Цхинвали.

Сегодня там – на еще не остывшей от взрывов и слез земле, людям нужна любая наша помощь.

* Продовольственные товары не должны содержать скоропортящиеся продукты и жидкости в бьющейся таре.

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по телефонам: (3452) 49-48-00; (3452) 52-14-12

Приём писем и посылок осуществляется в офисе «СПСР-Экспресс» по адресу: ул.Холодильная, 71 а

#Новости#Война в Осетии#Благотворительность#Тюмень#Ксения#Общество
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