«Мост надежды» СПСР-Экспресс для жителей Осетии теперь и в Тюмени

Если Вы не знаете пункт назначения гуманитарной помощи, то мы доставим отправление во Владикавказ, откуда оно перенаправится в места скопления беженцев и пострадавших жителей, в соответствии с данными МЧС или в сам пункт приема МЧС для дальнейшего распределения гуманитарной помощи. Также организован автомобильный спецрейс в Цхинвали для организации доставки и распределения грузов с гуманитарной помощью среди жителей Цхинвали.