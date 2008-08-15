Китайский ресторан доставки готов накормить тюменцев

Если японская кухня стала уже привычной для тюменцев, то кухня китайская для многих остается неизведанной диковинкой. Теперь всем желающим познакомиться с гастрономией Поднебесной, достаточно просто набрать номер телефона: 26-77-90.
В ресторане доставки «ДУЙ-ЖУЙ» каждый тюменец сможет заказать изысканные блюда китайской кухни. Отведав блюда, приготовленные настоящими профессиональными китайскими поварами из провинции Ляонин, вы лично убедитесь в том, что китайская кухня – лучшая в мире. Вы никогда не забудете непередаваемый вкус настоящих китайских деликатесов.
Для китайской кухни характерны богатство ассортимента, высокое мастерство поваров и кулинаров. Обязательными требованиями для китайской кухни являются:
- тщательный отбор сырьевых продуктов;
- тонкая обработка, владение мастерством;
- регулирование силы огня с тем, чтобы блюда получались нужного аромата и питательности.
Большинство блюд готовится непродолжительное время на очень сильном огне, что сохраняет натуральность продукта и повышает его усвоение и вкусовые качества.
Приготовление блюд осуществляется из свежих продуктов только после принятия Вашего заказа!
Доставка блюд осуществляется бесплатно (кроме отдаленных районов). Заказы принимаются ежедневно с 10.00 до 23.00.При самовывозе предоставляется скидка 10%.
С понедельника по пятницу с 11.00 до 16.00 действует 20% скидка на все меню (кроме бизнес-ланча), а также в воскресенье в течение всего дня.
Сделав заказы в течение месяца на сумму более 3000 рублей, каждый получает карту постоянного клиента со скидкой 10% на все меню.
Бизнес-ланч от «ДУЙ-ЖУЙ»:
№1. Жареная свинина в кляре. Отварной рис. – 160р.
№2. Жареная говядина с маслом мидий. Отварной рис. – 195р.
№3. Жареная курица с соленым вкусом. Отварной рис. – 165р.
№4. Жареная баранина с луком. Отварной рис. – 175р.
№5. Жареный минтай. Отварной рис. – 140р.
№6. суп с фрикадельками из свиного фарша. – 140р.