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Китайский ресторан доставки готов накормить тюменцев

15 августа 2008, 10:52
Если японская кухня стала уже привычной для тюменцев, то кухня китайская для многих остается неизведанной диковинкой. Теперь всем желающим познакомиться с гастрономией Поднебесной, достаточно просто набрать номер телефона: 26-77-90.
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Тюмень

Если японская кухня стала уже привычной для тюменцев, то кухня китайская для многих остается неизведанной диковинкой. Теперь всем желающим познакомиться с гастрономией Поднебесной, достаточно просто набрать номер телефона: 26-77-90.

В ресторане доставки «ДУЙ-ЖУЙ» каждый тюменец сможет заказать изысканные блюда китайской кухни. Отведав блюда, приготовленные настоящими профессиональными китайскими поварами из провинции Ляонин, вы лично убедитесь в том, что китайская кухня – лучшая в мире. Вы никогда не забудете непередаваемый вкус настоящих китайских деликатесов.

Для китайской кухни характерны богатство ассортимента, высокое мастерство поваров и кулинаров. Обязательными требованиями для китайской кухни являются:

- тщательный отбор сырьевых продуктов;

- тонкая обработка, владение мастерством;

- регулирование силы огня с тем, чтобы блюда получались нужного аромата и питательности.

Большинство блюд готовится непродолжительное время на очень сильном огне, что сохраняет натуральность продукта и повышает его усвоение и вкусовые качества.

Приготовление блюд осуществляется из свежих продуктов только после принятия Вашего заказа!

Доставка блюд осуществляется бесплатно (кроме отдаленных районов). Заказы принимаются ежедневно с 10.00 до 23.00.При самовывозе предоставляется скидка 10%.

С понедельника по пятницу с 11.00 до 16.00 действует 20% скидка на все меню (кроме бизнес-ланча), а также в воскресенье в течение всего дня.

Сделав заказы в течение месяца на сумму более 3000 рублей, каждый получает карту постоянного клиента со скидкой 10% на все меню.

Бизнес-ланч от «ДУЙ-ЖУЙ»:

№1. Жареная свинина в кляре. Отварной рис. – 160р.

№2. Жареная говядина с маслом мидий. Отварной рис. – 195р.

№3. Жареная курица с соленым вкусом. Отварной рис. – 165р.

№4. Жареная баранина с луком. Отварной рис. – 175р.

№5. Жареный минтай. Отварной рис. – 140р.

№6. суп с фрикадельками из свиного фарша. – 140р.

Подробнее про бизнес-ланчи в Тюмени читайте здесь.

#Новости#Еда#Китай#Тюмень#Ксения#Культура
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