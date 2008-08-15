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Ишимские добровольцы отправятся в Южную Осетию

15 августа 2008, 17:26
В военный комиссариат Ишима поступило распоряжение о наборе на контрактную службу в зону боевых действий в Южной Осетии.

Добровольцами приглашаются молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, годные по состоянию здоровья и отслужившие в армии.

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в военкомате, контракт ишимские добровольцы смогут заключить на 6 месяцев, на год и на три года. Отметим, что еще до прихода официального распоряжения в военкомат Ишима приходили и звонили люди, желающие поучаствовать в миротворческой операции. Большинство из них уже опытные. Многие прошли первую и вторую чеченскую войны, боевые действия в Таджикистане.

#Новости#Ишим#Война в Осетии#Ксения#Общество
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