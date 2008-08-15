Ишимские добровольцы отправятся в Южную Осетию

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в военкомате, контракт ишимские добровольцы смогут заключить на 6 месяцев, на год и на три года. Отметим, что еще до прихода официального распоряжения в военкомат Ишима приходили и звонили люди, желающие поучаствовать в миротворческой операции. Большинство из них уже опытные. Многие прошли первую и вторую чеченскую войны, боевые действия в Таджикистане.