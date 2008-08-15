День Тюменской области: заметки очевидца

К семи часам вечера, автоколонна, по пути заехав на “Юг Тюменской области”, прибыла на цветочный бульвар. Здесь ее ждали специальные гости, зрители и организаторы. С этого момента праздник стал настоящим, большим и веселым. Прошло подписание документа об объединении Тюменской области и заложение камня в мостовую бульвара. После Гимна Тюменской области и награждения участников, мероприятие было официально завершено. Но только официально. По словам участников: “Все прошло классно, но вот только людей участвовало мало. Вот если бы “гвардия” собрала машин сто, вот это было бы серьезно. А вообще, вот мы сейчас здесь еще “потусуемся”, и поедем дальше праздновать, так как настроение уже есть, грех его не использовать”.