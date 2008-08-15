День Тюменской области: заметки очевидца

Основные площади города были переименованы в регионы Тюменской области. Площадь у Геолога — Ямал, площадь 400-летия Тюмени — Югра, и, наконец, Историческая площадь была переименована в “Юг Тюменской области”. Тюмень же олицетворял Цветочный бульвар. Праздник, также, посетили специальные гости: Вице-губернатор области Сарычев С.М., депутаты Салмин С. П. и Виктор Буртный. В целом мероприятие можно считать удавшимся, вот только, с самого начала, это напоминало не автопробег, а собрание любителей автомобилей ВАЗ. То есть, не считая организаторов, два человека, и те зашли просто из интереса.
В пять часов вечера, на площади “Ямал”, дежурит только три машины ГАИ. На вопрос где же участники и организаторы, представители власти отшутились: “Похоже мы единственные участники”. В скором времени прибыли сами организаторы и первые участники. Участниц, а точнее их Daewoo Matiz тут же обклеили со всех сторон наклейками в форме Тюменской области. После этого девушки принялись “раскачивать” всю площадь, включив на полную громкость какую-то популярную молодежную, извините, музыку. “Молодая гвардия” же быстро расставила по округе флаги со своей символикой, и стала терпеливо ждать наплыва участников. Ко времени “Ч” команда участников пополнилась еще двумя автомобилями, и парой мотоциклов. В конце концов, все машины выстроились в колонну, и с флагами и гудками, направили свои колеса к площади “Югра”.
В “Югре” же в это время участникам вручили стеклянную колбу, заполненную чем-то похожим на нефть. К слову, о участниках. Здесь их представляли три машины из автоклуба “Beyond Time”. После приезда представителей “Ямала”, автоклуб также выстроился в колонну, и вот тут действо уже начало напоминать автопробег. Вместе с машинами ГАИ, колонна стала насчитывать 10 “голов”.
К семи часам вечера, автоколонна, по пути заехав на “Юг Тюменской области”, прибыла на цветочный бульвар. Здесь ее ждали специальные гости, зрители и организаторы. С этого момента праздник стал настоящим, большим и веселым. Прошло подписание документа об объединении Тюменской области и заложение камня в мостовую бульвара. После Гимна Тюменской области и награждения участников, мероприятие было официально завершено. Но только официально. По словам участников: “Все прошло классно, но вот только людей участвовало мало. Вот если бы “гвардия” собрала машин сто, вот это было бы серьезно. А вообще, вот мы сейчас здесь еще “потусуемся”, и поедем дальше праздновать, так как настроение уже есть, грех его не использовать”.
Ну что же, день области, конечно не день города, но тоже прошел достаточно заметно и весело. Лишь бы площади обратно переименовать не забыли…