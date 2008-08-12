Координационный совет: Быть ли ДОКу многоэтажному?

Члены координационного совета долго обсуждали этот проект. В частности, первый заместитель начальника управления градостроительной политики ГУС ТО Валерий Кулачковский поинтересовался: проведен ли анализ состояния жилого фонда в районе? А советник губернатора Сергей Коробов попросил уточнить: во сколько обойдется отселение людей? Если по первой части вопроса был дан исчерпывающий ответ, то по второй – нет. Также Сергей Коробов коснулся проблемы грунтовых вод: он напомнил, что на ДОКе они проходят в полуметре от поверхности земли, а это делает невозможным строительство без проведения специальных работ – испарения вредны для здоровья людей. Также проектировщики не учли нагрузки, которые «лягут» на инженерные сети, финансы, которые нужно будет вложить в строительство новой ТЭЦ, мостов и дорог.