Координационный совет: Быть ли ДОКу многоэтажному?

Вопросы жизнедеятельности Тюмени рассмотрели в понедельник члены координационного совета по выработке единой земельной и градостроительной политики под руководством губернатора Владимира Якушева. На повестку дня были вынесены: проект планировки поселка ДОК и концепция рекламно-информационного оформления города.
По первому проекту ответ держал автор – член союза архитекторов России Сергей Алексеев. Он напомнил, что проект выполнен по заказу ГУСа и городских властей, чтобы «актуализировать генплан» конкретно этой территории. А также рассказал, во что может превратиться этот пока еще малопривлекательный уголок областного центра. Сейчас на ДОКе – кварталы ветхого жилья - бараки, одноэтажные дома, практически отсутствует нормальная инфраструктура. Этот район, находящийся достаточно близко от центра города, явно не вписывается в общий «пейзаж».
Согласно утвержденному Генеральному плану, этот район предполагалось в будущем осваивать методом индивидуального жилищного строительства. Сергей Алексеев предложил интересный вариант преобразования ДОКа: в частности – отказаться от малоэтажной застройки и построить высотки. Именно на них будет падать взгляд путников, путешествующих в исторической части города. По замыслу архитектора, поселок можно разделить на несколько функциональных зон: расположить вдоль реки Туры кварталы с высотками, в центре – низкоплотную застройку из невысоких зданий, а возле заводи, образующей небольшое озеро – деловой район с аквапарком.
Что интересно, проектировщики отошли от традиционной схемы застройки и предложили новый – шахматный – порядок размещения кварталов и общественных объектов, где жилье будет чередоваться с инфраструктурой – детсадами и школами, приближенными к «зеленым зонам».
В общей сложности, при развитии территории количество проживающих составит более 36 тысяч человек, появится несколько школ на 5100 мест и детские сады почти на три тысячи мест. При этом плотность населения на ДОКе будет всего 300 человек на гектар, а это, по мнению Алексеева, сделает район удобным для проживания. Для большего комфорта и «связи с городом» архитектор предложил убрать дороги с дамбы и построить два моста.
Члены координационного совета долго обсуждали этот проект. В частности, первый заместитель начальника управления градостроительной политики ГУС ТО Валерий Кулачковский поинтересовался: проведен ли анализ состояния жилого фонда в районе? А советник губернатора Сергей Коробов попросил уточнить: во сколько обойдется отселение людей? Если по первой части вопроса был дан исчерпывающий ответ, то по второй – нет. Также Сергей Коробов коснулся проблемы грунтовых вод: он напомнил, что на ДОКе они проходят в полуметре от поверхности земли, а это делает невозможным строительство без проведения специальных работ – испарения вредны для здоровья людей. Также проектировщики не учли нагрузки, которые «лягут» на инженерные сети, финансы, которые нужно будет вложить в строительство новой ТЭЦ, мостов и дорог.
Начальник управления градостроительной политики ГУС ТО Александр Малышкин отметил, что предлагаемый проект вообще не «вяжется» с разработанным генпланом, согласно которому на ДОКе должна быть малоэтажная застройка, поэтому предложил концепцию пересмотреть. Кто-то из членов совета вообще не понял, а для чего нужна эта концепция.
Владимир Якушев не был столь категоричен. Он напомнил, что проделанная работа – всего лишь проект, который позволил порассуждать о том, каким может быть город в будущем, внести современные штрихи в его облик, а заодно выявить, какие могут возникнуть проблемы. Тем более что развитие территории потребует немалых инвестиционных вложений.
- Сегодня в городе большой дефицит земли, много жилого фонда не соответствующего нормативам, и сама жизнь заставляет нас искать решение проблемы. Но чтобы привлекать инвесторов, необходимы расчеты – во сколько обойдется строительство дорог, прокладка инженерных сетей и т.д. Если экономическая составляющая будет «в минусе», кто его будет строить? Поэтому оценивать проект только с точки зрения архитектуры нельзя, – сказал губернатор.
Владимир Якушев предложил отправить проект на доработку и уже со всеми расчетами представить его на повторное рассмотрение.
Концепцию рекламно-информационного оформления города доложил Олег Филиппов из городского комитета по рекламе. Как заметил Владимир Якушев, «это повторный подход к снаряду», поэтому от докладчика требовали конкретики. Докладчик рассказал членам совета о том, что комитетом по рекламе в первую очередь была проведена работа по систематизации: определены виды средств наружной рекламы и информации, а также зоны их установки.
Согласно концепции, в исторической части города запрещается размещение любых конструкций среднего и большого формата – от 12 квадратных метров (за исключением маленьких электронных экранов). В городской зоне запрещено размещение щитов большого и сверх-большого формата (от 18 кв. метров), кроме светодиодных экранов. В зонах отдыха разрешено размещение только социальной рекламы в виде афиш, витрин, вывесок и т.д. А вот в промышленных зонах уместна любая реклама.
Обсуждение этого вопроса выявило «узкие места» концепции. Общее мнение Совета – документ нуждается в доработке. Он должен стать еще конкретнее – предстоит более точно определить границы зон размещения рекламы, просчитать оборачиваемость рекламного места, оценить потребности в расширении рекламных площадей в соответствии с перспективой роста инвестиций в будущем и так далее.
Попутно, члены совета остановились на правомерности размещения рекламных вывесок частных фирм, магазинов, загораживающих и искажающих фасады зданий. Как пояснил Олег Филиппов, без согласования с городскими властями, любая вывеска или реклама – незаконна. А, если она при этом мешает жителям верхних этажей зданий – в дело может вмешаться и прокуратура.
Доработанный проект концепции, с учетом сегодняшних рекомендаций, решил градсовет, может быть утвержден уже городскими властями.
Наталья Сканцева