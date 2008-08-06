Комфортное жилье по оптимальным ценам

- Цены на жилье во многом зависят от цен на стройматериалы, ГСМ, тарифов на электроэнергию, ну и, конечно же, от рынка спроса и предложения. Для нас важно не просто заработать деньги, но и построить качественное жилье. В новом доме цена квадратного метра колеблется от 38000 до 44650 р. По ипотеке мы сотрудничаем с крупнейшими банками региона, и намерены расширять число банков-партнеров. Тем же, кто приобретает у нас жилье на свои средства, мы предоставляем возможность рассрочки платежа и определенные процентные скидки.