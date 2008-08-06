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Комфортное жилье по оптимальным ценам

6 августа 2008, 10:42
Компания ООО "ДСК Союз-2000" уже на протяжении нескольких лет занимается строительством...

Компания ООО "ДСК Союз-2000" уже на протяжении нескольких лет занимается строительством жилых домов в Тюменском микрорайоне. Рассказать о достижениях и планах компании согласился помощник генерального директора Сергей Комиссаров.

Сергей Владимирович, как давно существует компания?

- В июне 2008 года наша компания отметила свой четвертый день рождения.

Какого характера объекты осуществлены компанией?

- Основной деятельностью компании является строительство жилых домов в первом Тюменском микрорайоне. Первый многоэтажный дом был сдан в 2005 году. В этом году построен и сдан 14 этажный жилищный комплекс на 148 квартир, со встроенными нежилыми помещениями, по ул.Василия Гольцова, 22. Он уже эксплуатируется и все квартиры в нем нашли своих владельцев. Сейчас идет строительство жилого комплекса ГП6-1(1,2,3,4). Разрешение на строительство было получено в августе 2007г., сдавать планируем в четвертом квартале 2009г.

Ваша компания – это филиал объединения или отдельная фирма? Кто является вашим заказчиком?

- Мы самостоятельная строительная компания, которая является как застройщиком, так заказчиком и генподрядчиком.

В чем преимущества ваших домов?

- Дома мы строим исключительно из кирпича, преимущества этого материала перед другими очевидны. Дом из кирпича долговечен, обладает высокой шумо- и теплоизоляцией, что позволяет сохранять в квартире благоприятный микроклимат в любой сезон. Однако не все достоинства наших домов можно увидеть с первого взгляда, многое кроется в деталях, который не каждый заметит, но почувствует обязательно. При монтаже внутренних систем отопления и водоснабжения мы используем передовые материалы полипропилен и металлопластик, коррозия им не страшна десятки лет.

Помимо самого дома мы уделяем внимание дворовой территории, она находится под охраной и видеонаблюдением. Во дворе готового дома по ул. Василия Гольцова, 22 строится подземная парковка для жильцов, на ее крыше возводится детская площадка и спортивный корт, после окончания строительства при въезде на территорию двора будет стоять автоматический шлагбаум. Отмечу еще то, что мы устанавливаем видеонаблюдение в подъездах и лифтах.

К достоинствам района, в котором мы производим застройку, могу отнести то, что он сам по себе новый, а значит и коммуникации проложены тут новые, так же хорошая транспортная развязка. Буквально в нескольких десятках метров от наших домов находится школа. Дома нашей компании находятся на пешеходном бульваре.

Отслеживаете ли вы жизнь объектов после сдачи? Под опекой, какой управляющей компании они находятся?

- Да, конечно, отслеживаем, более того, дома и прилегающая территория обслуживаются управляющей компанией ТРАН «Свой дом», где мы являемся одними из учредителей.

Какова ценовая политика вашей компании?

- Цены на жилье во многом зависят от цен на стройматериалы, ГСМ, тарифов на электроэнергию, ну и, конечно же, от рынка спроса и предложения. Для нас важно не просто заработать деньги, но и построить качественное жилье. В новом доме цена квадратного метра колеблется от 38000 до 44650 р. По ипотеке мы сотрудничаем с крупнейшими банками региона, и намерены расширять число банков-партнеров. Тем же, кто приобретает у нас жилье на свои средства, мы предоставляем возможность рассрочки платежа и определенные процентные скидки.

Спасибо за то, что уделили нам время и за ответы на вопросы.

- Спасибо за то, что посетили нас. Поздравляю коллектив вашего сайта и всех коллег-строителей с наступающим профессиональным праздником.

Беседу вела Алена Коваленко

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