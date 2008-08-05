Тюмень ожидает открытия новых торгово-развлекательных центров

В последнее время представители компаний при выборе мест для строительства комплексов предпочитают окраины города. Такая политика вполне объяснима, потому что в центре сложнее найти подходящее место, удовлетворяющее планам застройщика.
Группа компаний «Овентал» продолжает строительство торгово-развлекательного центра «Па-На-Ма», который находится на пересечении улиц Вторая Луговая и Муравленко. Занимаемая площадь составляет примерно 30 тысяч кв. м, на которых разместятся супермаркет, бутики, рестораны и кафе. Отдельный этаж будет предназначен для развлекательного центра "МультиЛэнд". Главной особенностью «Па-На-Мы» станет 5D кинотеатр.
Один из самых крупных торгово-развлекательных центров города ─ "Планета-Тюмень" ─ разместится в самом конце улицы Мельникайте и вместит в себя 8-зальный кинотеатр, боулинг, детский игровой зал, объекты социального назначения (химчистка, парикмахерская, фотосалон, ремонт одежды и обуви, прачечная, банк). На прилегающей территории будет организована парковка, рассчитанная на 2 тысячи машин.
Возле объездной дороги в районе Ожогино разместится ТРЦ «Ашан», строительство которого связано с укреплением экономических связей Тюменской области и Франции. В комплекс войдут гипермаркет «Ашан», магазин DIY сети Leroy Merlin и другие торговые площадки, а также открытая стоянка на 7 тысяч автомобилей.
Открытие одного из крупнейших в Тюмени магазинов ─ торгово-развлекательного центра «Фаворит», находящегося по адресу ул. Гнаровской, 12 состоялось 1 июня 2008. Более 50 тысяч горожан встречали почетных гостей из Москвы, среди которых были «Город 312», «Чай вдвоем», исполнители «Фабрики звезд» и многие другие. Выстроенный всего за полтора года, сейчас «Фаворит» ─ это центр для проведения досуга и отдыха тюменцев всех возрастов.
При входе в здание сразу бросается в глаза удивительной красоты скульптура ─ фигура коня, отлитая из бронзы. Для установки постамента потребовались двое суток и разборка стеклянного потолка. Необычную атмосферу залитого солнцем пространства создают огромные окна, прозрачный потолок и дополняют маленькие светильники, вмонтированные в стены. Жители и гости города могут насладиться походом по бутикам, среди которых «DaShop» ─ магазин одежды для людей, увлекающихся стилями R’n’B и Hip-Hop, «Lady Collection» ─ для настоящих модниц, «Adidas» и «Reebok» ─ для истинных почитателей спорта. Отдохнуть после увлекательного шопинга можно за чашечкой кофе в уютной атмосфере. Купить все необходимое ─ в «Вестер-Гипер» ─ большом магазине продовольственных и промышленных товаров. Совсем скоро состоится открытие 4х-зального кинотеатра, боулинга и первого в Тюмени ресторана болгарской кухни.
Заместитель директора по экономической безопасности ТРЦ «Фаворит», Виктор Пискулин отмечает: "Комплекс быстро обрел популярность в районе строящихся многоэтажек. Развитие спальных микрорайонов города невозможно без торгово-развлекательных центров, которые пока, в основной массе, сосредоточены в центре Тюмени. А в районе улицы Гнаровской теперь обустроен небольшой сквер с собственным фонтаном. Мы стараемся сделать все, чтобы отдых тюменцев был приятным".
Таким образом, строительство новых магазинов и развлекательных центров направлено, прежде всего, для удовлетворения растущих запросов населения. Что же думают сами горожане по этому поводу? По мнению Дианы Плотниковой, студентки Тюменского государственного университета, большое число торгово-развлекательных комплексов в нашем городе ─ это, конечно же, хорошо. То, что они уже есть или будут практически во всех районах города ─ очень удобно. Данные заведения разительно отличаются от обычных магазинов тем, что в одном месте можно не только приобрести все необходимые товары и получить необходимые услуги, но и, действительно, отдохнуть всей семьей.
Виктория Екимова