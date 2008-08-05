Тюмень ожидает открытия новых торгово-развлекательных центров

Таким образом, строительство новых магазинов и развлекательных центров направлено, прежде всего, для удовлетворения растущих запросов населения. Что же думают сами горожане по этому поводу? По мнению Дианы Плотниковой, студентки Тюменского государственного университета, большое число торгово-развлекательных комплексов в нашем городе ─ это, конечно же, хорошо. То, что они уже есть или будут практически во всех районах города ─ очень удобно. Данные заведения разительно отличаются от обычных магазинов тем, что в одном месте можно не только приобрести все необходимые товары и получить необходимые услуги, но и, действительно, отдохнуть всей семьей.