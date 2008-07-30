"На высоте птичьего полета" прошла презентация высочайшего дома Тюмени

В целом ГП-1 - это дом, в котором будет все необходимое для жизни. На первом этаже в нем расположится супермаркет «Пчелка», рядом с ним радушно примет гостей кафе, на втором этаже запланированы офисные помещения, часть из которых, возможно, будет эксплуатироваться также под необходимые для жизни и отдыха заведения — аптеку, салон красоты и т.д. Таким образом, жилая зона в доме будет максимально удалена от подземного паркинга и начинается на высоте, комфортной для проживания — на уровне 4 этажа. Уникальность планировке дома придаст терраса, которая расположится на крыше супермаркета. По замыслу застройщика, здесь будет дополнительная рекреационная зона — обустроенная площадка с газонами и скамейками, где жильцы дома смогут погулять в погожий день, любуясь на окрестности с высоты второго этажа.