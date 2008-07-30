"На высоте птичьего полета" прошла презентация высочайшего дома Тюмени

Пресс-тур на «высоте птичьего полета» провела для тюменских журналистов строительная компания «Партнер-Инвест». Дом в 3-м Заречном, к строительству которого в областном центре с нулевого цикла привлечено повышенное внимание – ГП-1 – принимал первых гостей. О самом большом детище «Партнер-Инвеста» рассказывал директор по маркетингу компании Андрей Панасюк.
29 июля «Партнер-Инвест» открыл продажи квартир на самых верхних, панорамных этажах ГП-1. Журналисты (в пресс-туре приняло участие более 20-ти представителей тюменских СМИ) оценили весь комфорт, который ожидает будущих жильцов «высотки».
На сегодняшний день строительство дома идет полным ходом. Сейчас в доме полностью завершены работы по возведению монолитного каркаса здания, ведутся отделочные работы (стяжка полов, штукатурка стен) и специальные работы (монтаж внутридомовых коммуникаций). Приступили к отделке фасада - установке витражей и остеклении балконов.
В целом ГП-1 - это дом, в котором будет все необходимое для жизни. На первом этаже в нем расположится супермаркет «Пчелка», рядом с ним радушно примет гостей кафе, на втором этаже запланированы офисные помещения, часть из которых, возможно, будет эксплуатироваться также под необходимые для жизни и отдыха заведения — аптеку, салон красоты и т.д. Таким образом, жилая зона в доме будет максимально удалена от подземного паркинга и начинается на высоте, комфортной для проживания — на уровне 4 этажа. Уникальность планировке дома придаст терраса, которая расположится на крыше супермаркета. По замыслу застройщика, здесь будет дополнительная рекреационная зона — обустроенная площадка с газонами и скамейками, где жильцы дома смогут погулять в погожий день, любуясь на окрестности с высоты второго этажа.
Квартиры в доме - формата «эконом плюс». С одной стороны, это жилье не претендует на статусность элитного комплекса, с другой, отличается добротностью отделки и планировки, что сделает жизнь в квартире максимально комфортной. Планировки квартир независимо от площади продумывались застройщиком до мелочей еще на стадии разработки проекта. Кухни от 16 кв.м, панорамные окна, кладовые помещения для каждой квартиры на лестничной площадке, три лифта Otis (один из них — грузовой) с датчиками движения, которые даже не придется вызывать — они сами среагируют на подошедшего человека. К моменту сдачи дома в каждой квартире будут установлены счетчики расхода воды, надежные металлические двери, алюминиевые конвекторы с терморегуляторами, видеодомофон, выполнено остекление балконов.
«Подходя к строительству этого дома, мы тщательнейшим образом разрабатывали планировку и подъездов, и квартир, и самого дома в целом. При этом учитывались малейшие детали: где будут находиться вентиляционные отверстия, розетки, выключатели, как будет открываться дверь в квартиру. Все было просчитано до мелочей, - отмечает Андрей Панасюк, - для того, чтобы жизненное пространство тюменцев - собственников жилья было максимально комфортным».
По информации ЦДК "ИДЕЯ"