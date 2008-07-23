Увидеть своими глазами квартиры и пентхаусы элитного комплекса!

Игорь Михайлов, заместитель генерального директора холдинга «Сибинтел» и Марат Бикаев, региональный директор по развитию турецкой строительной компании «Ренессанс Констракшн» организовали показ элитного жилого комплекса «Даудель». Пресс-ланч начался в ТРЦ «Гудвин», там участники в общих чертах обсудили строящееся чудо Тюмени.
Далее журналисты смогли воочию осмотреть и оценить квартиры в «Даудели». Делегация прошла по строительной площадке, где ни на минуту не прекращались работы строительных бригад, количество людей на которых доходит до 800 человек.
Прежде всего, присутствующих волновал вопрос парковок, на который сразу же последовал четкий ответ Игоря Михайлова о том, что парковочные места предусмотрены не только в паркингах на цокольных этажах жилых домов (на 52 места), но и предоставляются стоянкой около Центра «Mitsubishi» и ТРЦ «Гудвин». Соседство с одним из крупных развлекательных центров Тюмени не только помогает с расположением автомобилей, но и влечет покупателей квартир как элемент инфраструктуры, поскольку в ТРЦ расположен кинотеатр, продовольственный гипермаркет, рестораны, кафе и множество бутиков.
В домах клубного жилого комплекса «Даудель» представлены одно, двух и трехкомнатные квартиры. Площадь двухкомнатных квартир не превышает 75 кв.м, а стоимость ее с чистовой отделкой составляет в среднем пять млн. рублей. Трехкомнатные – от 105 кв.м обойдутся около семи-восьми млн. рублей. Отметим, что в квартирах очень большое количество света, поскольку большие витражные окна позволяют впустить его достаточно. Отделка квартир выполнена в европейском стиле – это высокие потолки, кухни-студии, полы с подогревом и паркетом, душевые кабины, импортная сантехника, керамическая плитка, утепленные балконы плюс удобная планировка.
13 и 14 этажи трех домов комплекса, обращенные к улице Максима Горького, занимают 6 пентхаусов. Площадь каждой двухуровневой квартиры составляет около 214 кв. м, а стоимость ее составляет около 21 млн. рублей. Планировка позволяет предусмотреть кабинет, курительную комнату, домашний спортзал и даже бильярдную и это еще не весь перечень возможностей. Балкон шикарной площади позволит жителям устраивать вечеринки в европейском стиле и быть ближе к звездному небу.
Инфраструктура комплекса удовлетворит практически любого покупателя. На данный момент оборудована детская площадка, заливается спортивная многофункциональная площадка со специальным покрытием.
В третьей очереди также запланирован детский сад полного дня, рассчитанный на 40-50 детей, и две группы. Для укрепления здоровья воспитанники будут пользоваться услугами плавательного бассейна и фитнесс-центра.
В целом, проект представляет собой 11 домов различной этажности, образующих закрытую территорию. На сегодняшний день уже построены, сданы в эксплуатацию и заселены 4 дома первой очереди, идет строительство и продажи квартир второй очереди (более 20 тысяч кв.м, 5 домов), также идет строительство двух домов третьей очереди.
«Планировка комплекса «Даудель» велась с учетом климатических и других особенностей нашего региона, - утверждает Марат Бикаев, - поэтому квартиры теплые и просторные. Приобретают их чаще за наличный расчет, хотя приобрести их можно как по ипотеке, так и по «долевке».
Евгения Федотова