Увидеть своими глазами квартиры и пентхаусы элитного комплекса!

Прежде всего, присутствующих волновал вопрос парковок, на который сразу же последовал четкий ответ Игоря Михайлова о том, что парковочные места предусмотрены не только в паркингах на цокольных этажах жилых домов (на 52 места), но и предоставляются стоянкой около Центра «Mitsubishi» и ТРЦ «Гудвин». Соседство с одним из крупных развлекательных центров Тюмени не только помогает с расположением автомобилей, но и влечет покупателей квартир как элемент инфраструктуры, поскольку в ТРЦ расположен кинотеатр, продовольственный гипермаркет, рестораны, кафе и множество бутиков.