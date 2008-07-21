Молодые архитекторы и дизайнеры Тюмени представляют свое мастерство

В рамках выставки проводится народное голосование на приз зрительских симпатий, а 26 июля профессиональное жюри определит фаворита. В прошлом году в народном голосовании принял участие 981 человек. Всего в выставке участвовало более 40 проектов. Лауреатами и дипломантами в разных номинациях стали 17 конкурсантов.