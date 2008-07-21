Молодые архитекторы и дизайнеры Тюмени представляют свое мастерство

В рамках празднования 422-й годовщины со дня основания города Тюмени, Х Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и искусства: «Столица Российского дизайна 2008- Тюмень» 19 июля на Цветном бульваре с 14 до 20 часов состоялась торжественная церемония открытия III Открытой межрегиональной выставки-конкурса «Молодые архитекторы и дизайнеры - городу».
Это открытый конкурс в области дизайна архитектурной среды, проектов, ландшафтного дизайна, рекламы, средовой графики, костюма.
В выставке участвуют студенты, выпускники и преподаватели архитектурно-дизайнерских специальностей. На выставке представлено 70 проектов и около 60 авторов. Выставка-конкурс проводится по направлениям «Архитектура» и «Городская среда».
Молодые архитекторы и дизайнеры представили проекты, посвященные городу. На Цветном бульваре жителям Тюмени продемонстрировали специальные конструкции с выставочными работами, также прошел парад коллекций моделей одежды и акция «StreetArtShow».
Мероприятие организовано Комитетом по культуре, Тюменским региональным отделением Союза Дизайнеров России, Тюменским региональным отделением Союза Архитекторов России, Тюменским колледжем искусств и Тюменским филиалом УГАХА «Институт дизайна».
Данная выставка проходит с 19 июля по 3 августа. Организаторы приглашают горожан прийти и посмотреть конкурсные проекты ежедневно.
В рамках выставки проводится народное голосование на приз зрительских симпатий, а 26 июля профессиональное жюри определит фаворита. В прошлом году в народном голосовании принял участие 981 человек. Всего в выставке участвовало более 40 проектов. Лауреатами и дипломантами в разных номинациях стали 17 конкурсантов.
Евгения Федотова