XI выставка тюменских товаропроизводителей «Тюменская Марка - 2008» стартовала 16 июля

Одной из таких шедевров Руководитель проектов – выставочный материал компании «ЭлитСветПроект». Как прокомментировал руководитель проектов Григорий Амелин, специализация компании - ландшафтное архитектурное освещение загородных домов. «Прежде всего, это низковольтное напряжение (12 В), то есть то, что не требует значительных усилий по прокладке кабелей. Здесь явная экономия электроэнергии и плюс эстетический вид светильников, с которыми мы работаем (американское производство). Мы не просто продаем светильники, мы ведем весь комплекс работ – от проектирования, дизайна, световой концепции до поставки оборудования, необходимых консультаций, до монтажа, т.е. прокладки всех систем по ландшафту, до гарантийного обслуживания. Наша продукция – это не светильники, а полностью система освещения в ландшафте и в доме» - отметил он.