XI выставка тюменских товаропроизводителей «Тюменская Марка - 2008» стартовала 16 июля

В солнечный день середины лета – 16 июля распахнула двери уже полюбившаяся жителям нашего города ежегодная специализированная ярмарка «Тюменская марка». С самого утра в районе Выставочного зала звучит музыка и песни.
Заместитель главы администрации города Тюмени Алексей Орлов поприветствовал гостей и участников от Администрации Тюмени и поздравил с открытием XI выставки «Тюменская Марка». «С каждым годом конкурс становится все содержательнее и представительнее, увеличивается количество участников и расширяется спектр представляемой продукции. Отраден тот факт, что в этом году впервые 14 участников Тюменской области участвуют в этой выставке, а 33 участника на выставке впервые. Уверен, что по соответствии стандартам и по соотношению цены и качества тюменская продукция должна и может быть представлена не только на городском, но и на региональном и федеральном уровне» - отметил Алексей Валерьевич и пожелал всем долгосрочных контрактов и процветания.
Поздравил с этим замечательным событием, сообщил об уверенности, что в рамках проходящей выставки участники удивят присутствующих качеством продукции, новинками и оригинальным оформлением выставочных экспозиций и Начальник Управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Юрий Накоряков: «Надеюсь, что плодотворное общение в рамках выставки товаропроизводителей и потребителей даст еще один стимул для тюменского производства».
Генеральный спонсор выставки, заместитель председателя правления Западно-Сибирского банка Сбербанка России Сергей Шарапов предложил всем потенциальным клиентам обратить внимание на стенд их компании, где сотрудники банка объяснят и покажут, в чем заключается смысл залогового кредитования субъектов малого предпринимательства. Уверяя, что работа сбербанка поможет развитию небольших предприятий, которые и должны составлять основу роста экономики не только Тюменской области, но и России. В связи с этим Сбербанк уже с начала года на территории Тюмени открыл три центра по развитию малого предпринимательства и до конца года планирует еще два центра.
ОАО "Тюменская ярмарка" - одна из ведущих выставочных организаций Уральского Федерального округа. Генеральный директор компании Эдуард Бакиев поприветствовал всех гостей и участников ярмарки, поблагодарил Администрацию города Тюмени и генерального спонсора за помощь в организации XI выставки тюменских товаропроизводителей «Тюменская Марка - 2008» и торжественно пригласил Алексея Орлова, Юрия Накорякова и Сергея Шарапова перерезать традиционную ленточку, после чего приглашенные начали знакомиться с выставочной экспозицией.
Тематические разделы выставки удивят любого жителя города – это напитки, продукты питания, стройматериалы, металлоконструкции, оборудование различных типов, а также услуги: банковские, адвокатские, медицинские, страховые, а также услуги типографий и издательских домов.
Некоторые экспозиции выставки поражали своей красотой и изящностью – милые девочки в прекрасных платьишках представляли салоны детской одежды, множество ряженых, исполняющих частушки под гармонь, предлагали тот или иной товар или просто рекламные листовки.
Одной из таких шедевров Руководитель проектов – выставочный материал компании «ЭлитСветПроект». Как прокомментировал руководитель проектов Григорий Амелин, специализация компании - ландшафтное архитектурное освещение загородных домов. «Прежде всего, это низковольтное напряжение (12 В), то есть то, что не требует значительных усилий по прокладке кабелей. Здесь явная экономия электроэнергии и плюс эстетический вид светильников, с которыми мы работаем (американское производство). Мы не просто продаем светильники, мы ведем весь комплекс работ – от проектирования, дизайна, световой концепции до поставки оборудования, необходимых консультаций, до монтажа, т.е. прокладки всех систем по ландшафту, до гарантийного обслуживания. Наша продукция – это не светильники, а полностью система освещения в ландшафте и в доме» - отметил он.
На Тюменской марке первый раз участвовал «Тюменский Трубный Завод», организованный два года назад. «Предлагаю использовать продукцию нашего завода – это широкий ассортимент полиэтиленовой трубной продукции для различных инженерных систем: газопроводов, систем горячего и холодного водоснабжения, теплотрасс, подземных коммуникаций, - поскольку качество у нас прекрасное, а цена ниже» - комментирует менеджер по продажам Владимир.
Большое скопище народа толпилось возле стенда известной всем марки «Очаково». НА выставке завод представил целый спектр своей продукции, угощая ею жителей нашего города. «Наша региональная марка пива – «ОчаковFFest» которая тюменскими технологами разработана специально для одноименного фестиваля, приуроченого к годовщине предприятия, которое происходило в мае» - сообщил менеджер по трейд-маркетингу Константин.
Множество людей посетили выставку в день открытия 16-го июля, но не стоит забывать, что XI выставка тюменских товаропроизводителей «Тюменская Марка - 2008» проходит до 18 числа, поэтому каждый может еще успеть посетить данное мероприятие и насладиться дружелюбными улыбками и предложенными товарами.
Евгения Ноговицина