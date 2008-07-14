Продать квартиру самостоятельно или позвонить риелтору?

«Продать квартиру – дело не хитрое» – думают многие. Но не тут-то было. Видимо, вы просто никогда с этим не сталкивались.
Начнем с определения цены за жилье. Чаще всего квартиру продают для того, чтобы купить большую по площади или наоборот разменивают. Чтобы реально оценить товар, нужно просмотреть хотя бы несколько источников – это могут быть газеты типа «Квартирного вопроса» и «Из рук в руки», журналы по недвижимости и интернет-порталы. Чаще всего во всех этих изданиях очень много объявлений, но реальна ли цена, заявленная там? За большинством объявлений стоит риэлтор, а не хозяин, поэтому сумма, возможно, включает в себя процент риелтора или наоборот занижена для привлечения покупателя. Для сравнения, выбирала себе недавно комнату и выяснила, что комнаты в одном и том же общежитии по виду и состоянию примерно одинаковые, но одна стоит 1100 тыс. руб., а другая 980 тысяч – и первая продалась быстрее, поскольку преподнести квартиру покупателю не каждый умеет. Если квартиру не нужно продавать в считанные дни, то можно сидеть и заниматься мониторингом цен на жилье часами. Также можно пригласить оценщика, но его услуги не бесплатны.
В оформлении бумаг не каждый разбирается самостоятельно и большинство из нас не имеет понятия, сколько времени делается какой-либо документ и как сделать так, чтобы на момент продажи все документы были собраны и действительны. Например, техпаспорт делается в течение месяца, другие текущие документы в течение 10 дней обычно. Если в семье продавца есть несовершеннолетний ребенок, то органы опеки разрешают процесс купли-продажи в один день, чтобы ребенок был прописан сразу в новом месте – это также нелегкая задача.
Хороший советчик и помощник здесь риэлтор. Он вращается в кругах продаж и покупок любых жилых и нежилых помещений и может помочь подкорректировать цену, выставляемую хозяином. А цена нынче зависит от многих факторов: площадь кухни, общее состояние квартиры, район, состояние подъезда, приближенность к детсаду или школе, торговому центру и даже отношения с ближайшими соседями!
Маргарита Никитина работает риэлтором в агентстве недвижимости «Наш Город» около трех лет, за это время ею продано немало квартир. «Сейчас, - говорит Маргарита Георгиевна, - наблюдается застой в продажах квартир, процветает только аренда. Я думаю, что Застройщики цены завышают, а за ними поднимаются цены и на вторичное жилье. В настоящее время однокомнатная «хрущевка» стоит до 2 млн. рублей, а это далеко не новое жилье».
Продать квартиру по выгодной цене непросто – нужна реклама, для этого необходимо обзванивать опять же газеты и журналы, и, скорее всего, платить за каждый выход объявления. Также можно воспользоваться интернетом и подать объявление, но его также нужно обновлять каждые дня три. Риелтор же не только предложит вам разместить во всех возможных источниках рекламу, но и сам будет искать встречные объявления и обзванивать потенциальных покупателей, отсекая тех, кто не может принять ваше предложение.
Заключая договор с риэлтором, вы получаете некие гарантии на то, что будут готовы все документы в срок. Риелтор организовывает показ квартиры, предоставляет рекламу в печатные издания и интернет-порталы вплоть до заборов и остановок, он доводит начатую продажу полностью до регистрационной палаты – от начала до конца.
Выбор за вами! Можно искать покупателей самим, созваниваться с людьми и бояться столкнуться с мошенниками, а можно воспользоваться услугами того или иного зарекомендовавшего себя Агентства Недвижимости и быть уверенным в продаже своей квартиры.
Евгения Ноговицина