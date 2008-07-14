Продать квартиру самостоятельно или позвонить риелтору?

Начнем с определения цены за жилье. Чаще всего квартиру продают для того, чтобы купить большую по площади или наоборот разменивают. Чтобы реально оценить товар, нужно просмотреть хотя бы несколько источников – это могут быть газеты типа «Квартирного вопроса» и «Из рук в руки», журналы по недвижимости и интернет-порталы. Чаще всего во всех этих изданиях очень много объявлений, но реальна ли цена, заявленная там? За большинством объявлений стоит риэлтор, а не хозяин, поэтому сумма, возможно, включает в себя процент риелтора или наоборот занижена для привлечения покупателя. Для сравнения, выбирала себе недавно комнату и выяснила, что комнаты в одном и том же общежитии по виду и состоянию примерно одинаковые, но одна стоит 1100 тыс. руб., а другая 980 тысяч – и первая продалась быстрее, поскольку преподнести квартиру покупателю не каждый умеет. Если квартиру не нужно продавать в считанные дни, то можно сидеть и заниматься мониторингом цен на жилье часами. Также можно пригласить оценщика, но его услуги не бесплатны.