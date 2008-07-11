Цель строительства – это не сэкономить, а построить здание, которое будет по достоинству оценено рынком

Тут можно говорить о двух нереализованных проектах аквапарков, которые по ряду причин не смогли воплотиться в жизнь. «Один наш проект остановился за два дня крушения аквапарка в Москве – стечение обстоятельств… А второй проект не реализован, поскольку в городе сейчас поставлены другие приоритеты: мы должны не только привлекать гостей, чтобы искупаться, нам нужно поднимать производство, строить новые заводы, предприятия и т.д.» - говорит архитектор, но он не закрывает тему аквапарка, считая, что такие проекты еще будут обсуждаться.