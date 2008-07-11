Цель строительства – это не сэкономить, а построить здание, которое будет по достоинству оценено рынком

Вчера состоялась вторая встреча Деловой гостиной – «Тюмень – европейский мегаполис будущего», посвященная эксклюзивной презентации Группы компаний архитектора Табанакова А.В. Сегодня в Группу компаний входят ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.», Служба заказчика ООО «Регион Девелопмент», ООО «Стройсфера», ООО «Питер А.Д.». Компании располагаются в собственном бизнес-центре и имеют свои демонстрационные залы и офисы продаж.
Андрей Владимирович Табанаков – руководитель огромного холдинга, начал свой рассказ с таких слов: «Я родился в Тюмени и всегда видел свой город большим и красивым». По окончании Уральского архитектурного института он написал дипломную работу о реконструкции центра города Ишима, которую даже рекомендовали к использованию. Так молодой архитектор начал свою деятельность и за два года спроектировал около 60 жилых домов.
На фоне успешных проектов Андрей Владимирович решил заняться частной практикой. Основная профессиональная деятельность его мастерской направлена на проектирование жилых и общественных зданий. Проекты компании можно встретить практически в любом районе города Тюмени, крупнейшие из которых: гипермаркет «Южный», ТЦ «Новый Магнат», ТЦ «ЦУМ», Бизнес-центры «Нобель» и «Ермак» и другие.
Группа компаний Табонакова А.В. – компания молодая, основана Андреем Владимировичем в феврале 2002 года. «Цель нашей компании – хороший международный уровень, пусть будет больше заказчиков, которые готовых реализовывать интересные вещи, мы им поможем» - убеждает нас г-н Табонаков.
Стоит отметить, что команда следит за ситуацией в архитектуре в стране и в мире, и повышает свою квалификацию стажировками за рубежом, тем самым создавая почву для шедевров архитектуры. «Хороший архитектор формируется годам к 50, я работаю 15 лет. Мы всегда старались сделать что-то новое и интересное» - скромно отметил главный герой вечера Андрей Табанаков.
По каждому проекту компания делает множество вариантов, предлагает сложные проекты, но не всегда возможно их реализовать – из финансовых соображений, из строительных технологий и т.д.
Тут можно говорить о двух нереализованных проектах аквапарков, которые по ряду причин не смогли воплотиться в жизнь. «Один наш проект остановился за два дня крушения аквапарка в Москве – стечение обстоятельств… А второй проект не реализован, поскольку в городе сейчас поставлены другие приоритеты: мы должны не только привлекать гостей, чтобы искупаться, нам нужно поднимать производство, строить новые заводы, предприятия и т.д.» - говорит архитектор, но он не закрывает тему аквапарка, считая, что такие проекты еще будут обсуждаться.
Не каждый заказчик может сориентироваться в достаточно сложном поле строительных услуг. Сегодня клиенты Группы компаний – немецкая компания «Бинтек», компания «Юкон», ООО «Дельта Плюс» и другие.
Андрей Владимирович отметил, что «за время нашей работы мы пришли к выводу, что есть несколько правил ведения нашей деятельности. В градостроительном проекте вовлечено несколько участников, как правило, их около пяти: инвестор, девелопер, брокер, архитектурное бюро, управляющая компания. Мы считаем, что главный здесь девелопер. Главная цель строительства – это не сэкономить, а построить здание, которое будет по достоинству оценено рынком».
В состав Группы компаний входит ООО «Стройсфера», основная деятельность которой сосредоточена на продаже и комплектации стройматериалами строящихся объектов по многим направлениям. Эта компания имеет три демонстрационных салона: салон камня «Рустика», колор-студия «Полосатый слон», ателье кровли «Пятый фасад» - все направления для создания непревзойденного колорита любого помещения и не только.
ООО «Регион Девелопмент» также входит в холдинг. В функции компании-девелопера в классическом варианте входит разработка идеи и концепции, финансовое и инвестиционное управление, координация строительства и эксплуатации, управление брендом и качеством, кроме того, осуществляется взаимодействие с градостроительными органами и консультации в сфере архитектуры. Примером может служить здание на ул. Энергетиков – это тот случай, когда заказчик отдал документы на свою землю, а потом получил от холдинга документы уже сданного в эксплуатацию здания. Этот же пример характерен для компании «Бентек» (Германия).
Также дополняет картину красок ООО «Питер А.Д.», располагая монобрэндовыми салонами в Тюмени: «Hacker» (Германия) и «Smania» (Италия) и работая в различных ценовых сегментах и оборудования.
На данный момент Группа компаний архитектора Табанакова А.В. готова, получив информацию о какой-либо площадке, оценить бизнес-идею, создать проект, отвечающий задачам заказчика и девелопера. «Строить здания качественной архитектуры нужно не из альтруизма, а потому что хорошая архитектура всегда наиболее эффективна. Как говорил конструктор Туполев, «некрасивые самолеты не летают» - призывает г-н Табанаков.
Первый заместитель начальника управления градостроительной политики ГУС ТО Валерий Кулачковский внес свою ноту в завершении вечера: «Как коллега коллеге хотел бы сказать, что Андрей Табанаков - не просто талантливый архитектор и талантливый человек, он еще и талантливый менеджер. На мой взгляд, он приблизился к архитекторам Америки, там архитектор - руководитель – он отвечает перед заказчиком, перед фирмой. Думаю, вскоре Андрей Табанаков станет главным архитектором каждого объекта». В заключение, Валерий Николаевич поблагодарил за чудесную презентацию и пожелал творческих и бизнес-успехов.
Александр Малышкин, начальник управления градостроительной политики ГУС ТО отметил, что привычный вид архитекторов по внешнему виду не сходятся с образом Андрея Табанакова – он всегда опрятен и приятен, трудно представить, что он относится к этой профессии, но справляется с ней идеально. Г-н Табанаков «очень много времени проводит в «коридорах власти», он утрясает взаимоотношения заказчиков с нашими правилами жизни, трудно себе представить, что у этого человека остается время на творчество» - отмечает он.
После таких хвалебных речей наступил момент награждения трех новых членов Клуба «Деловая гостиная», им по традиции вручили карточки и значки.
Вторая встреча Деловой гостиной завершилась экскурсией по демонстрационным залам компаний Табанакова, где участники могли воочию убедиться в качестве и сервисе предоставляемых товаров и услуг.
Евгения Ноговицина