Эдуард Трутнев: Застройщик и муниципалитет должны быть партнерами

Эдуард Константинович отметил, что в законах не прописаны понятия «Застройщик» и «Правообладатель/собственник» (при застройке территории, которая занята чьей-то собственностью), поэтому их права размыты: собственник не защищен и застройщик не имеет возможности начать строительство, даже если объект прописан в Генплане города. На сегодняшний день у властей есть только возможность – договориться и изъять. Возместить затраты собственникам составляет огромную сложность – у каждого собственника свое видение, сколько и чего ему должны предоставить.