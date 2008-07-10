Эдуард Трутнев: Застройщик и муниципалитет должны быть партнерами

В Тюменской городской Думе состоялся семинар для строителей с Эдуардом Трутневым.
Эдуард Константинович является специалистом в сфере правового градорегулирования, формирования и кадастрового учета объектов недвижимости. Он имеет опыт работы в сфере выработки планов развития городов и обеспечения механизмов их реализации посредством правового зонирования и межевания; совершенствования порядка предоставления земельных участков для застройки, согласования проектной документации и выдачи разрешений на строительство и т.д. Именно он был приглашен Союзом строителей Тюмени в качестве эксперта для проведения данного семинара.
Обсуждение началось с разъяснения Эдуардом Трутневым, что такое Институт развития застроенных территорий, он обозначил документы, необходимые для пользования таковым. Эксперт отметил, что использование такого института невозможно без содействия администрации и застройщиков. И также выделил, что такой институт, каким бы совершенным он не был, не может быть универсальным инструментом для решения всех проблем – это не панацея.
Сотрудники Института выявили в нормативно-правовой базе на уровне федерального законодательства ряд несовершенств, тормозящих в разной степени развитие застройки города, поэтому обсуждению ее уделялась большая часть семинара.
Эдуард Константинович отметил, что в законах не прописаны понятия «Застройщик» и «Правообладатель/собственник» (при застройке территории, которая занята чьей-то собственностью), поэтому их права размыты: собственник не защищен и застройщик не имеет возможности начать строительство, даже если объект прописан в Генплане города. На сегодняшний день у властей есть только возможность – договориться и изъять. Возместить затраты собственникам составляет огромную сложность – у каждого собственника свое видение, сколько и чего ему должны предоставить.
В решении имеющихся задач помочь может четкая нормативная база и грамотная система ее реализации.
При подготовке проектов застройки нельзя следовать принципу разделения ответственности, когда каждый отвечает за свою часть: здесь нужная круговая система, творческий подход и отслеживание каждого проекта от начала и до конца – заявил Эдуард Константинович.
Застройщик и муниципалитет должны содействовать друг другу, быть партнерами, а не противостоять, как это бывает. Они вместе должны идти к цели, обрабатывая единую систему и единые правила застройки города.
Евгения Ноговицина