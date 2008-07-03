У селян Тюменской области должна быть чистая вода!

Для системного решения проблемы в 1996 году принята областная целевая программа «Обеспечение населения юга Тюменской области питьевой водой». В рамках этой программы в 2003 году институтом «Тюменьгипроводхоз» разработан проект на водоснабжение с. Юргинское, в том числе водозабор с очистными сооружениями и реконструкция разводящих сетей. Всего планируется проложить 36 км. сетей, установить 110 водопроводных колонок, 81 пожарный гидрант.