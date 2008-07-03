У селян Тюменской области должна быть чистая вода!

Для системного решения проблемы в 1996 году принята областная целевая программа «Обеспечение населения юга Тюменской области питьевой водой». В рамках этой программы в 2003 году институтом «Тюменьгипроводхоз» разработан проект на водоснабжение с. Юргинское, в том числе водозабор с очистными сооружениями и реконструкция разводящих сетей. Всего планируется проложить 36 км. сетей, установить 110 водопроводных колонок, 81 пожарный гидрант.
Водоснабжение с. Юргинское в объеме 200 мЗ/сутки осуществляется от трёх водозаборов (Центральный, Больничный, Коррекционная школа-интернат) из подземных источников без очистки, соответственно не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды.
Центральный водозабор забирает воду из вновь пробуренных в 2005 году трех скважин. На водозаборе установлены водонапорные башни емкостью 25-50 м3 и высотой 25-32 метра, что обеспечивает необходимый напор воды в сети.
В с. Юргинское (райцентр) проживает 4792 человека, в данный момент центральным водоснабжением пользуются 1204 человека. Строительство станции водоочистки производительностью 750 мЗ/сутки ведет ГБУ ТО «ДКХС», подрядчиком по объекту выступает ЗАО «Тепловодстрой-СПК».
В период с 2003 по 2007 годы проложено 13 км водопроводных сетей в полиэтиленовом исполнении, установлено - 22 водоразборных колонки, 9 -пожарных гидрантов, пробурено 3 скважины, выполнено строительство фундаментов здания под очистные сооружения, установлены 3 павильона над скважинами, разводящая обвязка скважин, благоустройство, электроснабжение.
Сдача проекта намечена на середину августа. Как пояснил глава администрации Юргинского района, за ходом строительства следит сам губернатор, поэтому выполнить все работы необходимо в срок.
Для очистки воды предложена напорная фильтрация с предварительной аэрацией для окисления присутствующего в воде железа, применен новый ионообменный материал из класса искусственных цеолитов. Цеолит позволяет удалить из воды карбонатную жесткость, аммиак, железо, марганец.
Для улучшения вкусовых качеств воды и адсорбции органических веществ, обуславливающих ее перманганатную окисляемость, вода подвергается адсорбционной очистке активированным углем. Обеззараживающий эффект УФ-облучения выше, чем хлорирования, и обеспечивает инактивацию как обычных патогенных вегетативных и споровых кишечных бактерий, так и вирусов. Затраты на электроэнергию при УФ-облучении на порядок ниже затрат на химические методы обеззараживания.
Для снижения расхода воды на собственные нужды установки промывные воды фильтров собираются в отстойниках с последующим возвратом осветленной части в «голову» установки и сбросом шлама не чаще одного раза в сутки.
Предложенная технология позволит получить воду питьевого качества без использования химических реагентов и сократить расход воды на собственные нужды до минимума. Качество воды после очистки, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...».
Оборудование для строительства приобреталось в основном у отечественных производителей, что также позволило снизить затраты.
Новая станция обеспечит чистой водой лишь жителей райцентра. Для остальных же сел (население от 1,5 тыс. чел.) планируется постройка павильонов очистки.
Надежда Корнеева